نائب اردني : المطالبة بتسليم أحلام التميمي مرتبط بصفقة القرن

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جي بي سي نيوز:- اعتبر النائب نبيل الغيشان أن لجوء 7 أعضاء في الكونغرس الأمريكي إلى أسلوب التهديد بقطع المساعدات عن الأردن في حال لم تقم عمان بتسليم المواطنة الأردنية أحلام التميمي بزعم مشاركتها في قتل أمريكيين، إنه له علاقة بموضوع صفقة القرن.

ويقول الغيشان، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، "أعتقد جازمًا أن موضوع أحلام التميمي له علاقة بموضوع صفقة القرن والذي يحركه عبارة عن مجموعة من اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة".

وأشار إلى أنه "عندما طالبت الولايات المتحدة من الأردن تسليم الأسيرة المحررة، أحلام التميمي، للولايات المتحدة، قبل سنوات عدة، وذلك كونها مواطنة أردنية، لم يتم تسليمها، وذلك بعد أن صادقت محكمة التمييز، أعلى هيئة قضائية في الأردن، على قرار صدر عن محكمة استئناف عمان، يقضي بعدم تسليم المواطنة الأردنية، أحلام التميمي، إلى السلطات الأمريكية".

وأوضح أن "قرار محكمة التمييز جاء لأن شروط التسليم غير مستوفاة لسبب بسيط جدًا وهو أن اتفاقية تسليم المجرمين الموقعة بين الحكومة الأمريكية والحكومة الأردنية، لم تناقش في مجلس النواب الأردني".

وأضاف أن "ما تقدمه الولايات المتحدة للأردن ليس مساعدات، لأن الأردن يقدم خدمات للولايات المتحدة أمنية ولوجستية وعسكرية بقيمة تفوق القيمة التي يعطوها للأردن".

وتابع: "ما أريد قوله أن هذه المساعدات، التي يعتقد الأمريكان أنهم سيقطعونها لا هم يستطيعون قطعها ولا هم يستغنون عن الدور الأردني في المنطقة، لذلك هذه كلها تهديدات كاذبة".

وأكد الغيشان أن "هذا الموضوع فقط محاولة لتخويف الأردن، لأنه في موضوع صفقة القرن وموضوع الضم، قراره استراتيجي"، مبيناً أن صفقة القرن أو الضم، هي تضرب العصب الرئيسي في الاستراتيجية الأردنية طويلة المدى.

وواصل "أعتقد أن هذه محاولة ضغط، لكن أعتقد أن الأردن لن يستجيب، ولا أقول أن الأردن ذاهب إلى حرب، لا أقول ذلك ولا أقول أن الأردن ذاهب إلى خيار إلغاء المعاهدة، لكن الأردن لديه خيارات لن تعجب الإسرائيليين، أقل ما فيها أنه لن يعود صديقاً لهم".