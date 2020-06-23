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بعد تفجر "كورونا" في مسلخ.. ألمانيا تعيد الحجر على إحدى مقاطعاتها

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بعد تفجر "كورونا" في مسلخ.. ألمانيا تعيد الحجر على إحدى مقاطعاتها بعد تفجر "كورونا" في مسلخ.. ألمانيا تعيد الحجر على إحدى مقاطعاتها
يحد من أنشطة وتنقلات 360 ألف شخص

بعد تفجر

أعلنت ألمانيا اليوم (الثلاثاء)، للمرة الأولى إعادة فرض الحجر المنزلي على مستوى محلّي في إحدى مقاطعاتها؛ بسبب ظهور بؤرة كبيرة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مسلخ، في أول إجراء من نوعه في بلد يعتبر نموذجيًا لجهة إدارته للأزمة الصحية.

ويحد الحجر من أنشطة وتنقلات حوالي 360 ألف شخص يقيمون في كانتون غوترسلوه في غرب البلاد، سعيًا لاحتواء تفشي الفيروس الذي انتقل حتى الآن إلى أكثر من 1500 شخص في مسلخ في هذه المنطقة يعتبر الأكبر في أوروبا، من دون إجبارهم على لزوم منازلهم، وفقاً لـ"فرانس 24".

من ناحيته، أوضح أرمين لاشيت رئيس إدارة شمال الراين وستفاليا، المقاطعة الصناعية والأعلى كثافة سكانية في ألمانيا، خلال مؤتمر صحافي في دوسلدورف، أنه لأول مرة في شمال الراين وستفاليا وفي ألمانيا، سيعود كانتون بكامله إلى التدابير التي كانت سارية قبل بضعة أسابيع، قبل أن تخرج ألمانيا تدريجيًا في مطلع مايو (أيار) من الحجر المنزلي.

وستستمر التدابير في مرحلة أولى حتى 30 يونيو (حزيران)، وستقضى بالحد بشكل صارم من الاحتكاك بين الأشخاص وإغلاق الحانات ودور السينما والمتاحف والمراكز الرياضية وأحواض السباحة، وحظر الأنشطة الترفيهية في الأماكن المغلقة.

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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