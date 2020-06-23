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محترفو الهلال والوحدة أول الواصلين إلى المملكة

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من خلال طائرات خاصة وصلت اليوم

محترفو الهلال والوحدة أول الواصلين إلى المملكة

بدأ لاعبو الأندية (المحترفون الأجانب) في الوصول إلى المملكة تباعاً؛ حيث وصل "اليوم الثلاثاء، إلى الرياض (رباعي الهلال) الفرنسي "قوميز"، والبرازيلي كارلوس إدواردو، والإيطالي جوفينكو، والكوري هيون، وأعضاء الطاقم التدريبي المساعد، وذلك على متن طائرة خاصة قادمة من البحرين.

كما وصلت الطائرة القادمة من أورجواي وفرانكفورت حاملة الجهاز الفني لفريق الوحدة بقيادة الأورجوياني كارينيو، والجهاز المساعد، واللاعب الإسباني بوتيا.

الجدير بالذكر أن النشاط الرياضي انطلق، يوم الأحد الماضي، بعد أن منحت وزارة الرياضة الضوء الأخضر للأندية، فيما يستأنف الدوري في الرابع من أغسطس المقبل.

محترفو الهلال والوحدة أول الواصلين إلى المملكة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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