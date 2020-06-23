"فهد بن سلطان" ينقل لخريجي وخريجات جامعة تبوك اعتزاز القيادة بهم

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‎ قال إنهم تخرجوا في عام استثنائي وإن وطنهم ينتظرهم لاستكمال مسيرة بنائه

نقل الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، تحيات واعتزاز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد -حفظهما الله - لخريجي وخريجات الدفعة الرابعة عشرة من جامعة تبوك .

وقال خلال رعايته اليوم لحفل تخريج درجتي البكالوريوس والماجستير وخريجي الدبلومات والبالغ عددهم (٨٩٥٢) طالبًا وطالبة: "أهنئكم معالي رئيس الجامعة وأعضائها بهذا الحفل الاستثنائي، في هذا العام الاستثنائي لتخريج أبنائنا وبناتنا"، موجهاً تهنئته للطلاب والطالبات بمناسبة تخرجهم .

وأضاف: أن "بلادكم بحاجة هذه الأيام لكم لتشاركوا في بناء نهضتها، وجميعنا يعلم ما مر على العالم ككل، من وباء خلال الأشهر الماضية، ونحن جزء من العالم، ولكن نقولها بكل ثقة، إن منسوبي وزارة الصحة من أطباء وممرضين وعاملين، ورجال الأمن، وجميع العاملين في كافة القطاعات، قد قدموا ملحمة سيذكرها التاريخ، لتعود بلادنا لطبيعتها، ولعلكم قد سمعتم بالأمس ما تم الإعلان عنه من قرار بالسماح لأداء مناسك الحج لهذا العام لعدد محدود من مواطني ومقيمي هذا البلد، وهو الأمر الذي يدعونا للتفاؤل دائماَ بأن بلادنا بمشيئة الله محروسة بحرصه، وحرص أبنائها وبناتها".

واستذكر ما قاله خريجو وخريجات جامعة فهد بن سلطان بأن دفعتهم هي المميزة والتي جاءت في ظرف استثنائي وتخطته، كما جاءت دفعة خريجي وخريجات جامعة تبوك اليوم.

وتابع: أن "اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد - حفظهما الله - بالتعليم، واعتزازهما بثمرة هذا النجاح، لا وصف له وهذا ما نشاهده، والعلم ضرورة يحتاجها وطننا"، مؤكداً أهمية التطوير في التعليم، ودوره في النهوض بالأمم، وأهمية التخصصات التقنية في هذا الزمان .

واستذكر مراحل التطور التعليمي في المنطقة بين الأمس وما هو عليه اليوم، وقال: إن "هذا الأمر بالنسبة لي أعظم شعور أستشعره كإنسان، ولا يوجد شيء يصعد بالبلاد مثل التعليم"، موجهاً الحديث لعمداء وعميدات الكليات، بالحرص على ترغيب الطالبات والطلاب في التعلم وترغيبهم في جامعتهم.

ونقل أمير تبوك تحيات واعتزاز خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - بالخريجين والخريجات، سائلاً الله لهم دوام التوفيق ولوطننا العز، ودوام الأمن والأمان .

وكان الحفل الذي أقيم بمقر المدينة الجامعية بمقر الجامعة، بحضور رئيس جامعة تبوك الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي وأعضاء مجلس الجامعة، ومديري الإدارات الحكومية العسكرية والمدينة بالمنطقة، والطلبة والطالبات الأوائل من مختلف التخصصات، قد بدأ بآيات من الذكر الحكيم، تلتها كلمة الخريجين والخريجات ألقها بالنيابة عنهم زملائهم الطالب خالد حسن الفيفي والطالبة شهد كمال عجيم.

وقال الطالبان في كلمتهما: "أسمحوا لنا يا صاحب السمو أن نقف في هذه الليلةِ حالمينَ في وطنٍ اعتدنا فيه تحقيقَ الأحلام، وطنٍ منحَنا الحبَّ والعطاءَ، وطنٍ نفخر ُبه جميعاً، وتزهو به أنفسُنا، مجزلين الشكر لقيادتِنا الرشيدةِ وراعي نهضتِها خادمِ الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على دعمهما للعلم وطلابِه في سبيل تحقيق نهضة مملكتنا الحالمة في ظلِّ وطنٍ عزيزٍ شامخ نُهديه أنفسَنا وأرواحَنا".

بعد ذلك شاهد عبر المنصة الإلكترونية عرضاً لنماذج طلابية من خريجي وخريجات الجامعة في سوق العمل، بعدها تشرف خريجو وخريجات الكليات الصحية بأداء القسم أمامه تلا ذلك كلمة لرئيس جامعة تبوك الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي، رحب في مستهلها باسمه ونيابة عن منسوبي الجامعة وطلبها وطالباتها بأمير المنطقة.

وقال إن "جامعة تبوك عندما صدرت التوجيهات الكريمة بتعليق الدراسة وتعليق الحضور لمقرات العمل، قامت الجامعة بالتحول للتعلم عن بعد واستمرت في أداء رسالتها التعليمية لأبنائها الطلاب بكل اقتدار وبدون أي انقطاع أو تأثر واستطاعت بدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين في اجتياز هذه المرحلة بنجاح ولله الحمد".

وأعلن عن تخريج (7917) طالباً وطالبة ممن أنهوا متطلبات التخرج لدرجة البكالوريوس من الانتظام والانتساب، و(108) طلاب وطالبات لدرجة الماجستير، و(941) طالباً وطالبة لدرجات الدبلومات المختلفة .

وثمن "الذيابي" لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز على دعمه للجامعة في جميع الميادين، وموافقته على رئاسته الفخرية لأوقاف جامعة تبوك، التي تعتبر من المشاريع التنموية والحيوية، من خلال عوائدها الاستثمارية في المستدامة المالية بما يتماشى رؤية المملكة 2030، ويتوافق مع نظام شؤون الجامعات الجديد.

ثم بذلك أعلنت جامعة تبوك عن أسماء الطلبة والطالبات الأوائل في جميع الدرجات العلمية بمختلف التخصصات، وفي الختام تسلم أمير تبوك من رئيس الجامعة درعاً تذكاريًا بهذه المناسبة، كما التقطت الصور التذكارية له مع أبنائه وبناته الطلاب والطلاب .

يذكر أن جميع خريجي وخريجات الدفعة الرابعة العشرة وأولياء أمورهم قد حضروا الحفل عبر المنصة الإلكترونية، وقناة عين الخاصة بوزارة التعليم.