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"الحجرف": إطلاق الميليشيات الحوثية صواريخ بالستية وطائرات مفخخة باتجاه المملكة تصعيد خطير

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"الحجرف": إطلاق الميليشيات الحوثية صواريخ بالستية وطائرات مفخخة باتجاه المملكة تصعيد خطير "الحجرف": إطلاق الميليشيات الحوثية صواريخ بالستية وطائرات مفخخة باتجاه المملكة تصعيد خطير
هذه الأعمال العدائية تمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، التصعيد الخطير الذي نفذته الميليشيات الحوثية، اليوم، بإطلاق عدد من الصواريخ البالستية وطائرات مفخخة بدون طيار باتجاه الرياض وجيزان ونجران، مستهدفين بها المدنيين والأعيان المدنية.

وأكد أن هذه الأعمال العدائية تمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية التي تمنع استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وهي لا تستهدف زعزعة أمن المملكة العربية فحسب، وإنما أمن المنطقة واستقرارها.

وأشاد الأمين العام بكفاءة وجاهزية قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي التي تمكنت من اعتراض والصواريخ البالستية والطائرات المسيرة المفخخة قبل أن تصل إلى أهدافها، مؤكدا وقوف مجلس التعاون إلى جانب المملكة وتأييده لما تتخذه من إجراءات كافة للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها، داعياً المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته والوقوف بحزم في وجه الميليشيات الحوثية في محاولاتها المستمرة لزعزعة الأمن والسلم في المنطقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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