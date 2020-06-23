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جي بي سي نيوز :- شهدت مدينة درعا جنوبي سوريا، الأحد، مظاهرة حاشدة ضد النظام، وحزب الله، بعد سقوط قتلى ينتمون للفيلق الخامس الموالي لروسيا.

وهتف مدنيون وعسكريون شاركوا في المظاهرة التي انطلقت من بصرى الشام، "سوريا حرة حرة، إيران تطلع برّا"، وذلك في المظاهرة التي جرت بمشاركة أهالي العناصر القتلى من ريفي درعا الغربي والشرقي، ومناطق أخرى.

كما هتف المتظاهرون "ضبّي كلابك يا إيران.. درعا أشرف من طهران".

والسبت، قُتل على الأقل تسعة مقاتلين من الفيلق الخامس، في تفجير استهدف حافلة كانوا يستقلونها في ريف درعا الشرقي.

والفيلق الخامس جهة مسلحة أنشأتها روسيا وتتبع لها، رغم انتمائها المعلن لقوات النظام السوري، ويضم في صفوفه مقاتلون سابقون في المعارضة، وقعوا على مصالحات مع النظام.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها بعد عن التفجير.

وكانت درعا مهد انتفاضة 2011 ضد النظام السوري، وأعاد النظام سيطرته عليها صيف العام 2018 بدعم روسي.

عربي 21



