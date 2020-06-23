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أكد أنه سيوفر أهم أسس التمويل والاستثمار

أكد عضو مجلس إدارة غرفة الرياض، رئيس لجنة السياحة والترفيه بالغرفة ماجدالحكير لـ"سبق" أن تفعيل عمل صندوق التنمية السياحية بالمملكة، بمثابة داعم أساسي، لتحقيق نقلة جديدة في صناعة السياحة، والذي سيتم من خلاله تمويل المشروعات والمنشآت السياحية الاستثمارية، وتقديم القروض والمبادرات لدعم القطاع، وسيكون بمثابة فرصة لمشروعات شباب الأعمال في المجال السياحي والخدمات المساندة المرتبطة بهذا المجال.

وأوضح الحكير أن أثر هذا الصندوق سينعكس على نمو الاقتصاد السياحي السعودي، كما سيقدم الصندوق الاستشارات والرؤى التي تلائم صناعة وقطاع السياحة في المملكة، فبلادنا، تمتلك تنوعًا وطبيعة مميزة لا تتوفر للكثير من الدول، وعقب أن فتحت التأشيرة السياحية في سبتمبر 2019م، حققت حضورًا وطلبًا كبيرًا للحصول على التأشيرة في أشهر قصيرة

وأضاف أننا كمستثمرين ومختصين بهذا القطاع نعول على خطوات الدولة لدعم هذا القطاع وتحقيق نهضة شاملة له، ووزارة السياحة ومن خلال استراتيجيتها التي أقرت العام الماضي، عملت على دعم وتنشيط القطاع من خلال العديد من الأدوات والمحاور، ومن أبرزها بلا شك، العمل على تأسيس صندوق للتنمية السياحية والذي يعد قفزة هائلة ترفع السياحة السعودية للعالمية.

صندوق التنمية