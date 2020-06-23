أخبار عاجلة

بعد التجمع الكبير.. إحالة العريس ومسؤول قاعة أفراح محايل للتحقيق -
فيديو سرعة تصرف.. كيف تصدى رجل لإطار قادم نحو سيارته بقوة؟ -
اختفاء فتاة ببريدة في ظروف غامضة ووالداها يناشدان إمارة وشرطة القصيم -
الماجستير لـ"ابن مضيان" في العلوم العسكرية -
هنموت يا ماما.. عزاء طفلتى شبرا بعد قتلهما على يد الأم -
بعد التجمع الكبير.. إحالة العريس ومسؤول قاعة أفراح محايل للتحقيق -
فيديو سرعة تصرف.. كيف تصدى رجل لإطار قادم نحو سيارته بقوة؟ -
ملعب ONTime - سيف زاهر يكشف كل ما يخص الأهلي والزمالك من صفقات وأخبار -
ملعب ONTime - كارل ماركهام: فوز ليفربول بالدوري بعد غياب 30 سنة فرحة كبيرة لجماهير الريدز -
الحكيم في بيتك | مفهوم الصحة الجنسية عند المرأة (حلقة كاملة) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الحكير" لـ"سبق": صندوق التنمية قفزة هائلة ترفع السياحة للعالمية

Print
"الحكير" لـ"سبق": صندوق التنمية قفزة هائلة ترفع السياحة السعودية للعالمية "الحكير" لـ"سبق": صندوق التنمية قفزة هائلة ترفع السياحة للعالمية
أكد أنه سيوفر أهم أسس التمويل والاستثمار

أكد عضو مجلس إدارة غرفة الرياض، رئيس لجنة السياحة والترفيه بالغرفة ماجدالحكير لـ"سبق" أن تفعيل عمل صندوق التنمية السياحية بالمملكة، بمثابة داعم أساسي، لتحقيق نقلة جديدة في صناعة السياحة، والذي سيتم من خلاله تمويل المشروعات والمنشآت السياحية الاستثمارية، وتقديم القروض والمبادرات لدعم القطاع، وسيكون بمثابة فرصة لمشروعات شباب الأعمال في المجال السياحي والخدمات المساندة المرتبطة بهذا المجال.

وأوضح الحكير أن أثر هذا الصندوق سينعكس على نمو الاقتصاد السياحي السعودي، كما سيقدم الصندوق الاستشارات والرؤى التي تلائم صناعة وقطاع السياحة في المملكة، فبلادنا، تمتلك تنوعًا وطبيعة مميزة لا تتوفر للكثير من الدول، وعقب أن فتحت التأشيرة السياحية في سبتمبر 2019م، حققت حضورًا وطلبًا كبيرًا للحصول على التأشيرة في أشهر قصيرة

وأضاف أننا كمستثمرين ومختصين بهذا القطاع نعول على خطوات الدولة لدعم هذا القطاع وتحقيق نهضة شاملة له، ووزارة السياحة ومن خلال استراتيجيتها التي أقرت العام الماضي، عملت على دعم وتنشيط القطاع من خلال العديد من الأدوات والمحاور، ومن أبرزها بلا شك، العمل على تأسيس صندوق للتنمية السياحية والذي يعد قفزة هائلة ترفع السياحة للعالمية.

صندوق التنمية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
نشرة أخبار اليوم السابع حكاية أبشع جريمة في شبرا..والسعودية تكشف حقيقة عودة المصلين للمسجد الحرام

نشرة أخبار اليوم السابع حكاية أبشع جريمة في شبرا..والسعودية تكشف حقيقة عودة المصلين للمسجد الحرام

الجامعة الإسلامية بالنيجر عن "الحج بعدد محدود": يجسد حرص السعودية على صحة المسلمين

الجامعة الإسلامية بالنيجر عن "الحج بعدد محدود": يجسد حرص السعودية على صحة المسلمين

باحث شرعي: قرار السعودية بالحج حقق مقاصد الشريعة ولم يعطل الفريضة

باحث شرعي: قرار السعودية بالحج حقق مقاصد الشريعة ولم يعطل الفريضة

السعودية تحقق مرتبة محسنة في تقرير الخارجية الأمريكية للاتجار بالأشخاص

السعودية تحقق مرتبة محسنة في تقرير الخارجية الأمريكية للاتجار بالأشخاص

شبكة عيون الإخبارية