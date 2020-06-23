أخبار عاجلة

بعد التجمع الكبير.. إحالة العريس ومسؤول قاعة أفراح محايل للتحقيق -
فيديو سرعة تصرف.. كيف تصدى رجل لإطار قادم نحو سيارته بقوة؟ -
اختفاء فتاة ببريدة في ظروف غامضة ووالداها يناشدان إمارة وشرطة القصيم -
الماجستير لـ"ابن مضيان" في العلوم العسكرية -
هنموت يا ماما.. عزاء طفلتى شبرا بعد قتلهما على يد الأم -
بعد التجمع الكبير.. إحالة العريس ومسؤول قاعة أفراح محايل للتحقيق -
فيديو سرعة تصرف.. كيف تصدى رجل لإطار قادم نحو سيارته بقوة؟ -
ملعب ONTime - سيف زاهر يكشف كل ما يخص الأهلي والزمالك من صفقات وأخبار -
ملعب ONTime - كارل ماركهام: فوز ليفربول بالدوري بعد غياب 30 سنة فرحة كبيرة لجماهير الريدز -
الحكيم في بيتك | مفهوم الصحة الجنسية عند المرأة (حلقة كاملة) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أسلوب الجرعتين.. لقاح "أسترازينيكا"" يثبت فاعليته في معالجة حيوانات مصابة بـ"كورونا"

Print
أسلوب الجرعتين.. لقاح "أسترازينيكا"" يثبت فاعليته في معالجة حيوانات مصابة بـ"كورونا" أسلوب الجرعتين.. لقاح "أسترازينيكا"" يثبت فاعليته في معالجة حيوانات مصابة بـ"كورونا"
يجرب حالياً على البشر لكن مستوى الاستجابة المناعية لم يتحدد

أسلوب الجرعتين.. لقاح

أثبتت تجربة للقاح شركة أسترازينيكا التجريبي المضاد لـ"كوفيد-19" على الخنازير؛ أن جرعتين من اللقاح أنتجتا استجابة أكبر من جرعة واحدة لإنتاج الأجسام المضادة.

وبيّن بحث نشره معهد بيربرايت البريطاني، اليوم (الثلاثاء)، أن إعطاء جرعة رئيسية أولية، وبعدها جرعة منشطة من اللقاح أنتج استجابة مناعية أقوى من جرعة واحدة، ويشير ذلك إلى أن أسلوب الجرعتين يمكن أن يكون أكثر فاعلية في الحصول على حماية من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه المستجد؛ وفقاً لـ"رويترز".

من جانبه أوضح فريق معهد بيربرايت في بيان، أن الباحثين رصدوا زيادة ملحوظة في الأجسام المضادة، التي تتصل بالفيروس بطريقة تمنع الإصابة.

وأشاروا إلى أن مستوى الاستجابة المناعية الذي سيكون مطلوبًا لحماية البشر لم يُعرف حتى الآن.

ويجرب اللقاح على البشر بالفعل، وتأمل "أسترازينيكا" في الحصول على بيانات عن الفاعلية، في وقت لاحق هذا العام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
نائب مصري بارز يعلن إصابته بفيروس كورونا

نائب مصري بارز يعلن إصابته بفيروس كورونا

ملعب ONTime - إصابة عواد بفيروس كورونا وبيان لاعبي الزمالك بعد إصابة عواد

ملعب ONTime - إصابة عواد بفيروس كورونا وبيان لاعبي الزمالك بعد إصابة عواد

استشاري: أتوقع أن يتلاشى فيروس كورونا قبل أن يتم اكتشاف لقاح له

استشاري: أتوقع أن يتلاشى فيروس كورونا قبل أن يتم اكتشاف لقاح له

استشاري: أتوقع أن يتلاشى فيروس كورونا قبل أن يتم اكتشاف لقاح له

استشاري: أتوقع أن يتلاشى فيروس كورونا قبل أن يتم اكتشاف لقاح له

شبكة عيون الإخبارية