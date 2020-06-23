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وزارة الأوقاف العمانية: قرار المملكة حول موسم حج 1441هـ يهدف إلى تحقيق الأمن الصحي العالمي

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وزارة الأوقاف العمانية: قرار المملكة حول موسم حج 1441هـ يهدف إلى تحقيق الأمن الصحي العالمي وزارة الأوقاف العمانية: قرار المملكة حول موسم حج 1441هـ يهدف إلى تحقيق الأمن الصحي العالمي
يأتي حفظًا للمقاصد الشرعية ومراعاة سلامة الحجيج من "جائحة كوفيد ۱۹"

وزارة الأوقاف العمانية: قرار المملكة حول موسم حج 1441هـ يهدف إلى تحقيق الأمن الصحي العالمي

أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان أن قرار وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية المتضمن إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة يهدف إلى تحقيق الأمن الصحي العالمي في مواجهة انتشار المستجد "كوفيد ۱۹" .
وأوضح بيان صادر عن الأوقاف العمانية اليوم أن قرار المملكة يأتي حفظًا للمقاصد الشرعية ومراعاة سلامة الحجيج من (جائحة كوفيد ۱۹)، ولتحقيق الأمن الصحي العالمي في مواجهة انتشار وارتفاع الإصابات والإجراءات الاحترازية بشأنها.
وأعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان للمسجلين في نظام الحج الإلكتروني للموسم المشار إليه عن عدم ترتب أي التزامات بشأنه، بما في ذلك عدم إمكانية ترتيب سفرهم لأداء مناسك هذا الموسم، وسيتم الإعلان عن آليات تسجيل الموسم القادم, سائلين الله جلت قدرته أن يحفظ الجميع بعنايته، ويكتب السلام والسكينة للعالم أجمع .

حج 1441هـ

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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