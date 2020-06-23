اتفاقية لإطلاق منتج مبتكر يحفز الادخار لدى الأطفال بين بنكي "التنمية الاجتماعية" و"الرياض"

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حوافز مالية ومميزات لتشجيعهم على الادخار والتخطيط المالي

وقع بنك التنمية الاجتماعية، اتفاقية لتنفيذ وإطلاق منتج ادخاري مبتكر محفز للأطفال مع بنك الرياض؛ حيث وقّع الاتفاقية من طرف البنك الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم بن حمد الراشد، ومن طرف بنك الرياض الرئيس التنفيذي لبنك الرياض طارق بن عبد الرحمن السدحان، وبحضور عدد من قياديي البنك والتنفيذيين.

وتشمل الاتفاقية أيضًا إدراج بنك الرياض كأحد البنوك السعودية المعتمدة لمنتج زود الادخاري، امتدادًا للاتفاقيات السابقة مع عدد من المصارف التجارية، لتوسيع الخيارات أمام العميل في اختيار البنك التجاري المناسب له للاشتراك في منتج زود الادخاري.

تأتي هذه الاتفاقية ضمن مستهدفات بنك التنمية الاجتماعية المرتبطة بسلسلة البرنامج الادخاري الذي يهدف إلى تطوير أدوات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تتيح للأطفال الاستفادة من مميزات البرنامج ومساعدتهم وتشجيعهم على الادخار والتخطيط المالي من خلال توفير حوافز مالية وغير مالية.

من جانبه أكّد نائب الرئيس لقطاع التمويل الاجتماعي سلطان بن عبدالعزيز الحميدي، أن البنك وقع في فترة سابقة مع عدة مصارف تجارية لتقديم منتج زود الادخاري، التي تشمل عملاء التمويل الاجتماعي، وكذلك الأسر المنتجة، واليوم يضيف بنك الرياض أحد أكبر البنوك السعودية، موسعًا نطاق العمل مع المصرف ليشمل فئة مهمة جدًّا، وهم صغار العمر من الجنسين.

وأوضح أن تصميم المنتج يأتي مبتكرًا في استهدافه للسلوك الاستهلاكي للطفل وتشجيعه الأطفال لادخار مبالغ شهرية مربوطة بأهداف مالية تتناسب مع الفئة العمرية المستهدفة، عن طريق آليات للتخطيط المالي سهلة ويسيرة مرتبطة بحوافز جذابة تسهم في انتظام الطفل وتحت إشراف ورقابة الوالدين، موظفًا التقنيات المالية الحديثة من خلال فتح حساب ادخاري بعائد، دون الحاجة لرصيد كحد أدنى، وبخطوات سهلة لتمكن الأطفال من التفاعل الآني مع حساباتهم الادخارية.

وبيّن "الحميدي" أن البنك يسعى من خلال توقيع هذه الاتفاقيات إلى المساهمة في تحقيق رؤية 2030 من خلال أحد أبرز محاور الرؤية وبرنامج تطوير القطاع المالي والتي تُعنى بالادخار ضمن مستهدفات أخرى، تهدف إلى رفع نسبة مدخرات الأسر من إجمالي دخلها من ٦٪ إلى ١٠٪، وتنمية ثقافة الادخار وحفظ الموارد المالية، مبينًا أن الاتفاقية تمت لدعم إحدى ركائز برنامج تطوير القطاع المالي 2020، لتعزيز وتمكين التخطيط المالي من خلال توفير أدوات وبرامج ادخارية واستثمارية ذات عوائد مالية.

الجدير بالذكر أن بنك التنمية الاجتماعية عضو في اللجنة الوطنية للادخار التي ترأسها مؤسسة النقد العربي السعودي، وتعنى بتعزيز الادخار وتنمية مدخرات الأفراد بمن فيهم ذوو الدخل المحدود، وتشجيع مبادرات الادخار التي تتناسب مع جميع شرائح المجتمع ونشر ثقافة الادخار والتخطيط المالي بين الأفراد.