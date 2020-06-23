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"العمري" إلى رتبة "عقيد" بمرور القنفذة

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قلد مدير إدارة مرور العاصمة المقدسة العقيد فواز منصور الحازمي، مدير شعبة مرور محافظة القنفذة إبراهيم عثمان العمري، رتبته الجديدة "عقيد"، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.

وأعرب العقيد "العمري" عن شكره لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، ووزير الداخلية، وسعادته على هذه الثقة الملكية الغالية، داعيًا المولى -عز وجل- أن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر، واعدًا ببذل قصارى جهوده وعطائه لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

وتلقّى العقيد "العمري" التهاني والتبريكات من الأهل والأقارب والأصدقاء والزملاء، بمناسبة ترقيته، وكان في مقدمتهم محافظ القنفذة محمد عبد العزيز القباع، ومدير شرطة محافظة القنفذة العقيد علي أحمد الصالحي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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