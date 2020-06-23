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عسير.. 346 إصابة جديدة بكورونا في 17 مدينة

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عسير.. 346 إصابة جديدة بكورونا في 17 مدينة عسير.. 346 إصابة جديدة بكورونا في 17 مدينة
122 حالة شهدتها خميس مشيط.. و91 في أبها

عسير.. 346 إصابة جديدة بكورونا في 17 مدينة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 346 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بمنطقة عسير.

وأوضحت الوزارة خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات ، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن حالات الإصابة الـ 346 موزعة على 17 مدينة تتبع منطقة عسير.

وسجلت خميس مشيط 122 حالة، وأبها 91 حالة، وبيشة 25 حالة، ومحايل عسير 20 حالة، وبارق 14 حالة، والمضة 12 حالة، وأحد رفيدة 12 حالة، والحرجة 9 حالات، وظهران الجنوب 8 حالات، وتثليث 7 حالات، والنماص 6 حالات، ورجال ألمع 6 حالات، والبشائر 6 حالات، ووادي بن هشبل 3 حالات، وبللسمر حالتان، وسراة عبيدة حالتان، والقحمة حالة واحدة.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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