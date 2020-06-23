عبر الاتصال المرئي.. وزير الخارجية يشارك في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية

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ناقش الأوضاع الأخيرة في ليبيا وموضوع سد النهضة

شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في دورته غير العادية.

وعقد الاجتماع -عبر الاتصال المرئي- برئاسة الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان يوسف بن علوي بن عبدالله، ومشاركة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، ووزراء الخارجية العرب، ومن يمثلهم.

وناقش الاجتماع الذي جاء بناءً على طلب جمهورية مصر العربية، الأوضاع الأخيرة في ليبيا، إضافة إلى موضوع سد النهضة.

وزير الخارجية