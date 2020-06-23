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"مخدرات العاصمة المقدسة" تنفذ عددًا من البرامج التوعوية

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"مخدرات العاصمة المقدسة" تنفذ عددًا من البرامج التوعوية "مخدرات العاصمة المقدسة" تنفذ عددًا من البرامج التوعوية
تزامنًا مع احتفال المملكة باليوم العالمي لمكافحة المخدرات

بثت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالعاصمة المقدسة -تزامنًا مع احتفال المملكة العربية باليوم العالمي لمكافحة المخدرات- مقاطع توعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتوعية بأخطار المخدرات.

وأقامت الإدارة -بالتعاون مع جمعية مراكز الأحياء، ومشروع تعظيم البلد الحرام، وأمانة العاصمة المقدسة، وبعض الجهات الحكومية والأمنية- ندوتين توعويتين صاحبهما معرض توعوي عن بُعد تحت شعار (برنامج زوم).

ووزعت الإدارة حقائب تحتوي على كمامات قماشية ومعقم أيدي وبرشورات توعوية على رجال الأمن ومنسوبي الصحة، بالإضافة إلى بعض الهدايا الدعائية.الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العاصمة المقدسة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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