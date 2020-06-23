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إصابات كورونا في الرياض تتراجع والعاصمة تسجل 299 حالة جديدة

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إصابات كورونا في الرياض تتراجع والعاصمة تسجل 299 حالة جديدة إصابات كورونا في الرياض تتراجع والعاصمة تسجل 299 حالة جديدة
393 في جدة.. وتقرير "الصحة": نصف الإصابات الجديدة في 5 مدن سعودية

إصابات كورونا في الرياض تتراجع والعاصمة تسجل 299 حالة جديدة

أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 1507 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 في 5 مدن.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 3139 حالة إصابة جديدة، من بينها الرياض 299 حالة و393 حالة في جدة وفي الدمام 301 حالة، و277 حالة في مكة المكرّمة والقطيف 237 حالة.

وكانت أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 3139 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح الإجمالي 164144 حالة كما تم تسجيل 4710 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 109885 حالة ولله الحمد وأكدت "الصحة" تسجيل 39 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1346 حالة وفاة وبلغ عدد الحالات النشطة 52913 فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 2122 حالة. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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