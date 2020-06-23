أخبار عاجلة

بعد التجمع الكبير.. إحالة العريس ومسؤول قاعة أفراح محايل للتحقيق -
فيديو سرعة تصرف.. كيف تصدى رجل لإطار قادم نحو سيارته بقوة؟ -
اختفاء فتاة ببريدة في ظروف غامضة ووالداها يناشدان إمارة وشرطة القصيم -
الماجستير لـ"ابن مضيان" في العلوم العسكرية -
هنموت يا ماما.. عزاء طفلتى شبرا بعد قتلهما على يد الأم -
بعد التجمع الكبير.. إحالة العريس ومسؤول قاعة أفراح محايل للتحقيق -
فيديو سرعة تصرف.. كيف تصدى رجل لإطار قادم نحو سيارته بقوة؟ -
ملعب ONTime - سيف زاهر يكشف كل ما يخص الأهلي والزمالك من صفقات وأخبار -
ملعب ONTime - كارل ماركهام: فوز ليفربول بالدوري بعد غياب 30 سنة فرحة كبيرة لجماهير الريدز -
الحكيم في بيتك | مفهوم الصحة الجنسية عند المرأة (حلقة كاملة) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تجارة السلع سجلت انخفاضاً قياسياً بسبب "كورونا" لكنها لم تنحدر للأسوأ

Print
تجارة السلع سجلت انخفاضاً قياسياً بسبب "كورونا" لكنها لم تنحدر للأسوأ تجارة السلع سجلت انخفاضاً قياسياً بسبب "كورونا" لكنها لم تنحدر للأسوأ
"التجارة العالمية" أشارت إلى تراجع بنسبة 18.5%

تجارة السلع سجلت انخفاضاً قياسياً بسبب

ذكرت منظمة التجارة العالمية، اليوم (الثلاثاء)، أن تجارة السلع عالمياً سجلت انخفاضًا قياسياً في الشهور الأولى من العام بسبب جائحة كوفيد-19، ولكنها لم تنحدر للتوقعات الأسوأ.

ولم تحدد المنظمة أرقامًا جديدة اليوم، لكنها أوضحت أن استجابة الحكومات السريعة تعني أن التوقعات المتشائمة لهذا العام مستبعدة، وفقاً لـ"رويترز".

وبينت "التجارة العالمية" أن حجم التجارة السلعية انكمش في الحقيقة ثلاثة بالمئة في الربع الأول، وأن التقديرات الأولية تشير إلى تراجع بنسبة 18.5 بالمئة في الربع الثاني على أساس سنوي.

من جانبه، قال المدير العام للمنظمة روبرتو أزيفيدو: "إن تراجع التجارة الذي نراه حاليًا ضخم تاريخياً في الواقع سيكون الأشد منذ بدء الاحتفاظ بسجلات، ولكن ثمة جانب إيجابي هنا: أن الوضع كان يمكن أن يكون أسوأ كثيرًا".منظمة التجارة العالمية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بعد التجمع الكبير.. إحالة العريس ومسؤول قاعة أفراح محايل للتحقيق

بعد التجمع الكبير.. إحالة العريس ومسؤول قاعة أفراح محايل للتحقيق

فيديو سرعة تصرف.. كيف تصدى رجل لإطار قادم نحو سيارته بقوة؟

فيديو سرعة تصرف.. كيف تصدى رجل لإطار قادم نحو سيارته بقوة؟

اختفاء فتاة ببريدة في ظروف غامضة ووالداها يناشدان إمارة وشرطة القصيم

اختفاء فتاة ببريدة في ظروف غامضة ووالداها يناشدان إمارة وشرطة القصيم

الماجستير لـ"ابن مضيان" في العلوم العسكرية

الماجستير لـ"ابن مضيان" في العلوم العسكرية

شبكة عيون الإخبارية