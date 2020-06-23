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ديوان المظالم يطلق خدمة إضافة ممثل على الدعوى

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ديوان المظالم يطلق خدمة إضافة ممثل على الدعوى ديوان المظالم يطلق خدمة إضافة ممثل على الدعوى
يمكن الاستفادة منها عبر منصة "معين" الإلكترونية

ديوان المظالم يطلق خدمة إضافة ممثل على الدعوى

أطلق ديوان المظالم خدمة إضافة ممثل على الدعوى الإدارية عبر منصة "معين" الإلكترونية، والتي تتيح تقديم طلب إضافة ممثل للشخص الطبيعي أو الاعتباري في الدعاوى، وَفْقًا للإجراءات النظامية، ودون الحاجة إلى مراجعة المحكمة ناظرة الدعوى وذلك لدى كل محاكم الديوان.

ويسعى الديوان من خلال إطلاق الخِدْمات القضائية الإلكترونية إلى التيسير على المستفيدين، واختصار الإجراءات المتعلقة بسير الدعاوى، تحقيقًا لسرعة إنجازها وتقليص أمد النظر فيها، كهدف استراتيجي يخدم العمل القضائي باستخدام الإمكانيات التقنية.

وتتميز الخدمة الجديدة بأن يكون تقديم الطلب بشكل إلكتروني متكامل، كما تتيح إمكانية متابعة حالة الطلب عبر أيقونة "طلباتي" في منصة معين الإلكترونية، مع إشعارٍ بشكل آلي ومباشر لمقدم الطلب وللطرف الأصيل عند الموافقة على الطلب.

وتوفر هذه الخدمة الكثير من الوقت والجهد على عموم المستفيدين من خِدْمات ديوان المظالم؛ وذلك بالاستغناء عن مراجعة المحكمة في تقديم عدد من الطلبات القضائية، كما تشمل الخدمة كافة أنواع أطراف الدعاوى.

يُذكر أن هذه الخدمة تأتي استكمالاً للتطوير التقني المساهم في تسهيل إجراءات الدعوى الإدارية وذلك ضمن الأعمال التطويرية المستمرة على منصة معين الإلكترونية، بتوجيهات ومتابعة مستمرة من رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف وفق مستهدف التحول الإلكتروني لأعمال ديوان المظالم، حسب ما أقرته الخطة الاستراتيجية لديوان المظالم 2020.ديوان المظالم منصة معين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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