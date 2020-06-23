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الصين والهند تتفقان على فض الاشتباك الحدودي

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الصين والهند تتفقان على فض الاشتباك الحدودي الصين والهند تتفقان على فض الاشتباك الحدودي
قادة من الجيشين توصلوا إلى القرار

الصين والهند تتفقان على فض الاشتباك الحدودي

أفاد مصدر حكومي هندي في نيودلهي، اليوم (الثلاثاء)، بأن قادة عسكريين في الهند والصين اتفقوا على فض اشتباك القوات، التي دخلت في مواجهة على الحدود المتنازع عليها؛ مما أسفر عن مقتل 20 جنديًا هنديا الأسبوع الماضي.

وأضاف المصدر الهندي أن القادة العسكريين اجتمعوا على الحدود أمس لنحو 11 ساعة، وكان هناك توافق متبادل على فض الاشتباك، وفقاً لـ"رويترز".

من جانبه، ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، متحدثًا من بكين، أن الجانبين اتفقا على اتخاذ إجراءات لتخفيف حدة التوتر.

ووصف "جيان" تقارير إعلامية ترددت في الفترة الأخيرة عن مقتل 40 صينيًا في الاشتباكات بأنها "أنباء كاذبة".

ولم تكشف الصين عن عدد ضحاياها في الاشتباك الدموي، الذي وقع يوم 15 يونيو (حزيران)، عندما تشاجر الجنود وضربوا بعضهم البعض بالحجارة وبالعصي المثبتة بها مسامير مع الحرص على الالتزام ببروتوكول متبع منذ فترة طويلة بعدم استخدام الأسلحة النارية.الصين الهند

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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