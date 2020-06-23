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الأزهر يشيد بجهود وزير الشؤون الإسلامية في مواجهة التطرف ونشر الوسطية

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الأزهر يشيد بجهود وزير الشؤون الإسلامية في مواجهة التطرف ونشر الوسطية الأزهر يشيد بجهود وزير الشؤون الإسلامية في مواجهة التطرف ونشر الوسطية
خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر".. نوّه بالتنسيق الدائم لخدمة الإسلام

الأزهر يشيد بجهود وزير الشؤون الإسلامية في مواجهة التطرف ونشر الوسطية

أشاد الأزهر الشريف بجمهورية العربية بجهود وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشـــــــــاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في مواجهة التطرف والتشدد ونشر الوسطية والاعتدال، مشيرا إلى التنسيق الدائم مع علماء المملكة ووزارة الشؤون الإسلامية في كل ما ينفع المسلمين حول العالم.

جاء ذلك في تغريدة على حساب الأزهر الرسمي بمنصة "تويتر"، نوّه فيها بجهود الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ في مواجهة التطرف والتشدد ونشر الوسطية والاعتدال.

وأكد حرص الأزهر الشريف بجمهورية مصر العربية على التنسيق الدائم مع هيئة كبار العلماء بالمملكة، ووزارة الشؤون الإسلامية في كل ما ينفع المسلمين حول العالم، ويخدم قضاياهم، سائلاً المولى عز وجل أن يرفع عن العالمين البلاء والوباء.

جدير بالذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية الدعوة والإرشاد منذ تعيين وزيرها الدكتور عبداللطيف آل الشيخ شهدت نقلة نوعية في قراراتها وبرامجها المتنوعة لمواجهة الفكر المتطرف ونشر الوسطية والاعتدال وبناء الشراكات وتوقيع الاتفاقيات الدولية مع الوزارات والمؤسسات والجمعيات الإسلامية لنشر الوسطية والاعتدال وإيضاح منهج وسياسة المملكة في خدمة الإسلام والتصدي للفكر المتطرف والجماعات الإرهابية التي تخالف دين الوسطية والرحمة.الأزهر الشريف مصر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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