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مركز الدعوة بأمريكا اللاتينية يشيد بقرار المملكة إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جداً

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مركز الدعوة بأمريكا اللاتينية يشيد بقرار المملكة إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جداً مركز الدعوة بأمريكا اللاتينية يشيد بقرار المملكة إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جداً
"الصيفي" يؤكد أنه يأتي حفاظاً على النفس البشرية وتحقيقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية

مركز الدعوة بأمريكا اللاتينية يشيد بقرار المملكة إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جداً

أكد رئيس مركز الدعوة الإسلامية لأمريكا اللاتينية أحمد علي الصيفي، دعم المركز لقرار وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جداً للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل السعودية.

وأوضح "الصيفي" أهمية قرار المملكة بإقامة حج هذا العام جاء حفاظاً على النفس البشرية، وتحقيقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية وقياماً لمصالح الدين والدنيا.

وقال: إقامة هذه الشعيرة مع امتثال الإجراءات الاحترازية والتوجيهات والإرشادات الرسمية، وكذلك متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي، يأتي حماية للنفس البشرية من جائحة “كورونا” التي أصابت أكثر من 180 دولة حول العالم.

وشدد على أن المملكة العربية السعودية تؤكد دائماً حرصها على راحة وسلامة ضيوف بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي، وكذلك تأمين عودتهم بسلامة إلى بلدانهم.فريضة الحج

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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