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جمهورية القمر ترحب بإقامة الحج بأعداد محدودة جداً: جهود مخلصة للسعودية

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جمهورية القمر ترحب بإقامة الحج بأعداد محدودة جداً: جهود مخلصة للسعودية جمهورية القمر ترحب بإقامة الحج بأعداد محدودة جداً: جهود مخلصة للسعودية
أكدت أنه يتسق تمامًا مع جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من كورونا

جمهورية القمر ترحب بإقامة الحج بأعداد محدودة جداً: جهود مخلصة للسعودية

أعربت حكومة جمهورية القمر المتحدة عن تأييدها وترحيبها بقرار المملكة العربية إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جداً للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة بسبب انتشار جائحة المستجد.

وقالت في بيان لها اليوم: هذا القرار الحكيم يتسق تمامًا مع جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها حكومة المملكة من بداية ظهور هذا الوباء.

وأشادت حكومة جمهورية القمر المتحدة بالجهود المخلصة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في خدمة الحرمين الشريفين وحجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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