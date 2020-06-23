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إيران.. 121 وفاة و2445 إصابة جديدة بكورونا

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إيران.. 121 وفاة و2445 إصابة جديدة بكورونا إيران.. 121 وفاة و2445 إصابة جديدة بكورونا
"الصحة": 2846 مصاباً بالفيروس في حال حرجة

إيران.. 121 وفاة و2445 إصابة جديدة بكورونا

سجلت إيران، اليوم الثلاثاء، 121 وفاة و2445 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في مؤشر إلى استقرار وتيرة الوباء بعد رصد 119 وفاة و2573 إصابة أمس الاثنين.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية أن إجمالي الحالات ارتفع إلى 209970، منها 9863 حالة وفاة، و169160 حالة شفاء، مضيفة أن 2846 مصاباً بالفيروس في حال صحية حرجة.

ووفق " اليوم"، أكدت الوزارة أن أقاليم خوزستان وهرمزغان وأذربيجان الغربية لا تزال تسجل أعلى معدلات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد.

وبحسب الوزارة، فقد تم إجراء 1475331 فحص تشخيص كورونا في إيران حتى اليوم.إيران الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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