أمير الجوف يزور غرفة الأزمات التابعة لشرطة المنطقة

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نوه بجهود منسوبي الأمن العام في مواجهة الجائحة

زار أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز اليوم، مديرية شرطة منطقة الجوف، وكان في استقباله لدى وصوله المديرية، مدير شرطة منطقة الجوف اللواء محمد بن مبارك الوذيناني وكبار الضباط في المديرية.

وتفقّد أمير المنطقة خلال الزيارة، غرفة إدارة الأزمات الميدانية؛ حيث استمع من اللواء "الوذيناني" لشرح عن دورها خلال جائحة كورونا لتنسيق الجهود بين القطاعات الأمنية بالأمن العام والقوات المساندة، والْتقى بالقادة الميدانيين وقادة القوات المساندة، ونقل لهم تحيات وشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، وشكر وزير الداخلية، على الجهود التي بذلها ضباط وأفراد الأمن العام خلال تطبيق منع التجول الجزئي والكامل، وحرصهم على تطبيق القرارات والأنظمة التي تصب جميعها في مصلحة المواطن والمقيم والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

ونوّه بالجهود التي قامت بها الدولة منذ بداية الجائحة في جميع قطاعاتها؛ حيث كان لجهود رجال الأمن دور كبير في تطبيق ما صدر من قرارات والسهر من أجل الوطن والمواطن.

وقال: للأمن العام دور بارز في توعية المواطن بالأساليب والطرق الصحيحة التي يجب اتباعها ومن أهمها التطبيقات الخاصة بوزارة الداخلية على الهواتف الذكية، التي ندعو الجميع لمواصلة الاستفادة منها في كثير من الأوقات والظروف الحالية.

من جانبه، أعرب "الوذيناني" عن شكره وتقديره لأمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، على دعمه الدائم وتوجيهاته المستمرة لمنسوبي الأمن العام؛ لافتًا إلى أن هذه الزيارة تؤكد تقديره للجهود التي بذلها منسوبو الأمن العام خلال الجائحة وحرصه على تشجيع الجميع.

وقد رافق أمير الجوف خلال الزيارة وكيلُ الإمارة للشؤون الأمنية سعيد بن عبدالله القحطاني.

أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف بن عبدالعزيز