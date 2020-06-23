أخبار عاجلة

بعد التجمع الكبير.. إحالة العريس ومسؤول قاعة أفراح محايل للتحقيق -
فيديو سرعة تصرف.. كيف تصدى رجل لإطار قادم نحو سيارته بقوة؟ -
اختفاء فتاة ببريدة في ظروف غامضة ووالداها يناشدان إمارة وشرطة القصيم -
الماجستير لـ"ابن مضيان" في العلوم العسكرية -
هنموت يا ماما.. عزاء طفلتى شبرا بعد قتلهما على يد الأم -
بعد التجمع الكبير.. إحالة العريس ومسؤول قاعة أفراح محايل للتحقيق -
فيديو سرعة تصرف.. كيف تصدى رجل لإطار قادم نحو سيارته بقوة؟ -
ملعب ONTime - سيف زاهر يكشف كل ما يخص الأهلي والزمالك من صفقات وأخبار -
ملعب ONTime - كارل ماركهام: فوز ليفربول بالدوري بعد غياب 30 سنة فرحة كبيرة لجماهير الريدز -
الحكيم في بيتك | مفهوم الصحة الجنسية عند المرأة (حلقة كاملة) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وصفه بـ"القرار الحكيم".. مجلس مسلمي مدغشقر يرحب بتقليل عدد الحجاج

Print
وصفه بـ"القرار الحكيم".. مجلس مسلمي مدغشقر يرحب بتقليل عدد الحجاج وصفه بـ"القرار الحكيم".. مجلس مسلمي مدغشقر يرحب بتقليل عدد الحجاج
أكد أن المسلمين لا يجدون حرجًا منه وإنما يرونه موافقًا للشريعة والسنة

وصفه بـ

أعرب المجلس الأعلى للمسلمين في مدغشقر عن تأييده وترحيبه بقرار المملكة العربية إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جداً للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجدين داخل المملكة.

ووصف المجلس في بيان له هذا القرار بالحكيم والصائب، كونه يهدف إلى حفظ الأمن الصحي العالمي خاصة مع ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في جل دول العالم.

وشدد البيان على أن هذا الأمر ليس بغريب على المملكة التي يحكم فيها بشرع الله واتباع السنة النبوية، مشيراً إلى أن المسلمين لا يجدون أي حرج من هذا القرار بل يرونه موافقًا للشريعة والسنة .فريضة الحج

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
نشرة أخبار اليوم السابع حكاية أبشع جريمة في شبرا..والسعودية تكشف حقيقة عودة المصلين للمسجد الحرام

نشرة أخبار اليوم السابع حكاية أبشع جريمة في شبرا..والسعودية تكشف حقيقة عودة المصلين للمسجد الحرام

الجامعة الإسلامية بالنيجر عن "الحج بعدد محدود": يجسد حرص السعودية على صحة المسلمين

الجامعة الإسلامية بالنيجر عن "الحج بعدد محدود": يجسد حرص السعودية على صحة المسلمين

باحث شرعي: قرار السعودية بالحج حقق مقاصد الشريعة ولم يعطل الفريضة

باحث شرعي: قرار السعودية بالحج حقق مقاصد الشريعة ولم يعطل الفريضة

السعودية تحقق مرتبة محسنة في تقرير الخارجية الأمريكية للاتجار بالأشخاص

السعودية تحقق مرتبة محسنة في تقرير الخارجية الأمريكية للاتجار بالأشخاص

شبكة عيون الإخبارية