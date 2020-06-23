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"التعاون الإسلامي" تُدين جريمة الحوثي.. والعثيمين: أحمّل المسؤولية لمن يقف وراءهم بالمال والسلاح

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"التعاون الإسلامي" تُدين جريمة الحوثي.. والعثيمين: أحمّل المسؤولية لمن يقف وراءهم بالمال والسلاح "التعاون الإسلامي" تُدين جريمة الحوثي.. والعثيمين: أحمّل المسؤولية لمن يقف وراءهم بالمال والسلاح
المنظمة جددت دعمها لجهود قوات تحالف دعم الشرعية مؤكدة تضامنها التام مع المملكة في كل ما تتخذه

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة، إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابي عددًا من الطائرات المفخخة والصواريخ البالستية، باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة العربية .

وحمّل الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين مليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها بالمال والسلاح، المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال الإرهابية.

وجدد دعم منظمة التعاون الإسلامي لجهود قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن؛ مؤكدًا وقوف وتضامن المنظمة التام مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة هذا الإرهاب الخطير.الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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