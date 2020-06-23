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ترحيب مصري بالاستجابة اليمنية لطلب التحالف وقف إطلاق النار والتصعيد

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ترحيب مصري بالاستجابة اليمنية لطلب التحالف وقف إطلاق النار والتصعيد ترحيب مصري بالاستجابة اليمنية لطلب التحالف وقف إطلاق النار والتصعيد
أعربت عن ثقتها في لعقد اجتماع للمُضيّ قُدُمًا لتنفيذ "اتفاق الرياض"

ترحيب مصري بالاستجابة اليمنية لطلب التحالف وقف إطلاق النار والتصعيد

رحّبت ، اليوم الثلاثاء، بإعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، استجابة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، لطلب الوقف الشامل لإطلاق النار والتصعيد في اليمن.

كما رحّبت القاهرة، في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، بعقد اجتماع في السعودية للمضيّ قدمًا في تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وأعربت مصر عن ثقتها، بأن "الجهود الحثيثة للسعودية الداعمة لليمن وشعبه، ستؤدي إلى تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف العملية السياسية بين الأطراف اليمنية؛ بهدف التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة".

وجددت القاهرة التأكيد على أن "الحل في اليمن استنادًا إلى المرجعيات ذات الصلة؛ لا سيما مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن رقم 2216".

وأكد البيان على "دعم مصر لكل الجهود التي تهدف لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن، وتضمن وحدته وسلامة أراضيه وترفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق".تحالف دعم الشرعية في اليمن مصر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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