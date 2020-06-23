أخبار عاجلة

بعد التجمع الكبير.. إحالة العريس ومسؤول قاعة أفراح محايل للتحقيق -
فيديو سرعة تصرف.. كيف تصدى رجل لإطار قادم نحو سيارته بقوة؟ -
اختفاء فتاة ببريدة في ظروف غامضة ووالداها يناشدان إمارة وشرطة القصيم -
الماجستير لـ"ابن مضيان" في العلوم العسكرية -
هنموت يا ماما.. عزاء طفلتى شبرا بعد قتلهما على يد الأم -
بعد التجمع الكبير.. إحالة العريس ومسؤول قاعة أفراح محايل للتحقيق -
فيديو سرعة تصرف.. كيف تصدى رجل لإطار قادم نحو سيارته بقوة؟ -
ملعب ONTime - سيف زاهر يكشف كل ما يخص الأهلي والزمالك من صفقات وأخبار -
ملعب ONTime - كارل ماركهام: فوز ليفربول بالدوري بعد غياب 30 سنة فرحة كبيرة لجماهير الريدز -
الحكيم في بيتك | مفهوم الصحة الجنسية عند المرأة (حلقة كاملة) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شاهد.. 33 حديقة و11 مرفقًا رياضيًّا و5 شواطئ تستقبل الزوار بينبع الصناعية

Print
بالاعتماد على أجود أنواع الخامات وتصاميم جديدة تراعي أعلى معايير السلامة

شاهد.. 33 حديقة و11 مرفقًا رياضيًّا و5 شواطئ تستقبل الزوار بينبع الصناعية

أكملت الهيئة الملكية بينبع الترتيبات والاستعدادات اللازمة لاستقبال المتنزهين وعشاق البحر الأحمر وزوار ينبع الصناعية، في واجهاتها البحرية والمناطق الترفيهية بينبع الصناعية؛ حيث تعود خمسة شواطئ لاستقبال المتنزهين وهواة الرياضات البحرية مع بداية موسم الصيف.

وقد تم الانتهاء مبكرًا من صيانة وتعقيم أكثر من 33 حديقة عامة موزعة على أرجاء ينبع الصناعية، وتأمين الخدمات الضرورية الأخرى، إلى جانب تنفيذ مشاريع جمالية على طول الشاطئ وإجراء التحسينات، وبلغ عدد قطع ألعاب الأطفال في كافة أرجاء المدينة أكثر من 147 لعبة تناسب الأطفال من أعمار ٣ إلى ١٥ سنة تم تصنيعها بأجود أنواع الخامات التي تضمن السلامة لهم، وبتصاميم جديدة تراعي أعلى معايير السلامة والجودة.

وبلغ عدد المرافق الرياضية المجهزة 11 مرفقًا رياضيًّا تم تصميمها لتناسب احتياجات وتطلعات كل الفئات العمرية.

وتم تجهيز بحيرة ينبع الصناعية، وتعقيم جميع المرافق والألعاب بها؛ تمهيدًا لاستقبال المتنزهين؛ إذ تعد البحيرة أحد المرافق المفضلة للعديد من الأسر؛ نظرًا لاحتوائها على مسطحات خضراء وأماكن جميلة للجلوس على ضفاف البحيرة والاستمتاع بالأجواء الرائعة والعناصر المحيطة بها مثل الحزام الأخضر.

وتمتاز البحيرة بمشابهتها للبحيرات الطبيعية، مع الأخذ في الاعتبار توافر التوازن البيئي البديع في جميع أجزاء البحيرة وجزرها ونباتاتها، كما يقع بالقرب منها ممشى رياضي جُهّز مؤخرًا لينظم لمنظومة المماشي الرياضية بينبع الصناعية، والتي بلغ مجموع أطوالها أكثر من سبعة كيلومترات.

شاهد.. 33 حديقة و11 مرفقًا رياضيًّا و5 شواطئ تستقبل الزوار بينبع الصناعية

شاهد.. 33 حديقة و11 مرفقًا رياضيًّا و5 شواطئ تستقبل الزوار بينبع الصناعية

شاهد.. 33 حديقة و11 مرفقًا رياضيًّا و5 شواطئ تستقبل الزوار بينبع الصناعية

الهيئة الملكية بينبع ينبع

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بعد التجمع الكبير.. إحالة العريس ومسؤول قاعة أفراح محايل للتحقيق

بعد التجمع الكبير.. إحالة العريس ومسؤول قاعة أفراح محايل للتحقيق

فيديو سرعة تصرف.. كيف تصدى رجل لإطار قادم نحو سيارته بقوة؟

فيديو سرعة تصرف.. كيف تصدى رجل لإطار قادم نحو سيارته بقوة؟

اختفاء فتاة ببريدة في ظروف غامضة ووالداها يناشدان إمارة وشرطة القصيم

اختفاء فتاة ببريدة في ظروف غامضة ووالداها يناشدان إمارة وشرطة القصيم

الماجستير لـ"ابن مضيان" في العلوم العسكرية

الماجستير لـ"ابن مضيان" في العلوم العسكرية

شبكة عيون الإخبارية