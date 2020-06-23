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أرواحهم على أكفهم.. أمير تبوك: ملحمة يقوم بها المعنيون بتطبيق الاحترازات

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أرواحهم على أكفهم.. أمير تبوك: ملحمة يقوم بها المعنيون بتطبيق الاحترازات أرواحهم على أكفهم.. أمير تبوك: ملحمة يقوم بها المعنيون بتطبيق الاحترازات
لقاء أسبوعي بالقصر الحكومي حضره رؤساء المحاكم والمواطنون والمنسوبون

أرواحهم على أكفهم.. أمير تبوك: ملحمة يقوم بها المعنيون بتطبيق الاحترازات

الْتقى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، في اللقاء الأسبوعي أمس، رؤساء المحاكم، والمواطنين، ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية؛ وذلك في القصر الحكومي بالمنطقة.

وفي بداية اللقاء رحّب الأمير بالجميع؛ منوهًا بالجهود التي قدمتها الدولة وما صدر من توجيهات وأوامر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد -حفظهما الله- للتخفيف من آثار وتبعات جائحة ؛ وذلك للحفاظ على سلامة وصحة المواطن والمقيم.

وثمّن الأمير جهود جميع القطاعات بمنطقة تبوك الصحية والأمنية والخدمية؛ مؤكدًا أن ما قام به العاملون في هذه القطاعات هو ملحمة وطنية تسجل لهم؛ لما بذلوا من جهود كبيرة على مدار الساعة، واضعين أرواحهم على أكفّهم في تعزيز وتفعيل الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وتَطَرّق -خلال حديثه- إلى العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات؛ سائلًا الله سبحانه وتعالى، أن يُديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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