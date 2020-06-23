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بعد إغلاق 3 أشهر.. هكذا تستقبل "السينما" روادها مجددًا.. هنا سفراء التباعد

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تشديدات من "المرئي والمسموع" على اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية

بعد إغلاق 3 أشهر.. هكذا تستقبل

افتحت صالات السينما أبوابها مجددًا، بعد إغلاق دام لأكثر من 3 أشهر بسب جائحة المستجد.

وبحسب تقرير قناة ""؛ فقد سُمِح بعودة الصالات بطاقة استيعابية 50٪ لكل صالة سينما، مع التركيز على وضع ملصقات أرضية وعلامات واضحة لأماكن الوقوف لتطبيق التباعد الجسدي بمسافة لا تقل عن متر ونصف إلى مترين.

وهناك سفراء التباعد الاجتماعي وهم منظّمون عند الأبواب؛ للتأكد من عملية دخول وخروج العملاء ومنع التزاحم، وتذكيرهم وتوجيههم بضرورة ترك المسافات الآمنة بينهم وبين الآخرين، وفي داخل صالات العرض تم ترك مقعدين خالييْن بين كل فرد وآخر من جميع الاتجاهات، مع إمكانية جلوس العائلة سويًّا إلى مترين على الأقل، كما يتم تنظيف وتعقيم الصالة بعد عروض الأفلام مباشرة لتكون جاهزة لمن بعدهم.

وكانت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع قد أعلنت الأحد، عودة عروض الأفلام في صالات ودور السينما في ، مع تأكيدها ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.

وطالبت جميع مشغلي دور السينما في المملكة بضرورة الالتزام بما تَضَمّنه دليلها الإرشادي لعودة نشاط السينما من تدابير وإجراءات وقائية.

وشددت الهيئة على منع الزوار والعملاء الذين لديهم ارتفاع في درجة الحرارة أو أعراض تنفسية من دخول المكان، ومنع أي شخص لا يرتدي الكمامة من الدخول لدور السينما.

وأكدت أنه في حال تسجيل حالة مؤكدة بين أحد القائمين على دور السينما؛ يجب إغلاق دور السينما وتعليق العمل فيها حتى يتم تطهير جميع الصالات وتهويتها بشكل جيد، والتأكد من عدم وجود مصدر للعدوى؛ وذلك عن طريق فحص العاملين الآخرين وعزله.

بعد إغلاق 3 أشهر.. هكذا تستقبل

بعد إغلاق 3 أشهر.. هكذا تستقبل

صالات السينما فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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