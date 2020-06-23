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المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة يدعم قرار المملكة حول حج هذا العام

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المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة يدعم قرار المملكة حول حج هذا العام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة يدعم قرار المملكة حول حج هذا العام
النعيمي: تؤكد دائمًا حرصها على راحة وسلامة ضيوف بيت الله الحرام

المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة يدعم قرار المملكة حول حج هذا العام

أكد رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة الدكتور علي راشد النعيمي، دعم المجلس لقرار وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، القاضي بإقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدًّا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة.

وأشار إلى أهمية قرار المملكة العربية السعودية في هذا الوقت الراهن والدقيق؛ بغية الحفاظ على النفس البشرية؛ تحقيقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية وقيام مصالح الدين والدنيا وعدم اختلال نظام الحياة؛ وبالتالي إقامة هذه الشعيرة امتثالًا للإجراءات الاحترازية والتوجيهات والإرشادات الرسمية، وكذلك متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي؛ لحماية النفس من جائحة كورونا التي أصابت أكثر من 180 دولة حول العالم.

وأوضح رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة أن المملكة العربية السعودية تؤكد دائمًا حرصها على راحة وسلامة ضيوف بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي، وكذلك تأمين عودتهم بسلامة إلى بلدانهم؛ سائلًا الله تعالى أن يزيل هذا البلاء والغمة عن العالم أجمع، ويشفي الجميع.فريضة الحج

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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