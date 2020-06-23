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995 عملية جراحية أجرتها مستشفيات جازان خلال مايو الماضي

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995 عملية جراحية أجرتها مستشفيات جازان خلال مايو الماضي 995 عملية جراحية أجرتها مستشفيات جازان خلال مايو الماضي
تنوعت ما بين 851 كبرى و144 صغرى والطارئة منها بلغت 876

995 عملية جراحية أجرتها مستشفيات جازان خلال مايو الماضي

أجرت "صحة جازان" 995 عملية جراحية خلال شهر مايو الماضي؛ وذلك في عدد من مستشفياتها؛ تنوعت ما بين 851 عملية كبرى و144 عملية صغرى؛ في حين بلغت العمليات الطارئة منها 876 عملية جراحية.

وبيّنت أن قسم النساء والولادة أجرى 464 عملية، وقسم الجراحة العامة 246 عملية، و141 عملية عظام وعمود فقري، و29 جراحة تجميل، و23 جراحة مسالك بولية، و22 جراحة أطفال، و18 عملية في تخصص الأنف والأذن والحنجرة، و16 عملية في تخصص الأسنان والفكين، و14 جراحة مخ وأعصاب، و12 عملية جراحة أوعية دموية، و5 عمليات قلب وصدر ومثلها للعيون.

وبلغ عدد العمليات التي أجراها مستشفى الملك فهد المركزي 247 عملية، ومستشفى صبيا العام 240 عملية، ومستشفى أبو عريش العام 119 عملية، و98 عملية في مستشفى الأمير محمد بن ناصر؛ فيما أجرى مستشفى بني مالك العام 60 عملية، ومستشفى صامطة العام 56، ومستشفى العارضة 44، و33 عملية بمستشفى فيفا العام، و31 بمستشفى أحد المسارحة العام، و30 بمستشفى الطوال العام، و21 بمستشفى العيدابي العام، و11 عملية بمستشفى فرسان العام، وسجل مستشفى الدرب 5 عمليات خلال الفترة نفسها.صحة جازان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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