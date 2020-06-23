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"الأرصاد" تُنَبّه من أمطار رعدية على الباحة.. و"المدني" يحذّر

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"الأرصاد" تُنَبّه من أمطار رعدية على الباحة.. و"المدني" يحذّر "الأرصاد" تُنَبّه من أمطار رعدية على الباحة.. و"المدني" يحذّر
دعا الجميع لضرورة أخذ الحيطة واتباع الإرشادات والتعليمات

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية ممطرة تُصحَب برياح نشطة سطحية وتدني مدى الرؤية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة، ومحافظة المندق، وبلجرشي والأجزاء المجاورة لها، تستمر الحالة حتى الساعة 5 مساءً.

وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار رعدية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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