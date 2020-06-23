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كورونا والعالم.. الإصابات تتجاوز 9 ملايين والوفيات تُقارب نصف مليون

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كورونا والعالم.. الإصابات تتجاوز 9 ملايين والوفيات تُقارب نصف مليون كورونا والعالم.. الإصابات تتجاوز 9 ملايين والوفيات تُقارب نصف مليون
تَصَدّرت أمريكا القائمة مسجلة 120303 وفيات ومليونين و231556 إصابة

كورونا والعالم.. الإصابات تتجاوز 9 ملايين والوفيات تُقارب نصف مليون

أشار إحصاء لـ"رويترز" إلى أن أكثر من 9.1 ملايين شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم كما أن 472300 توفوا جراء مرض كوفيد-19 الناجم عنه.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ بدء ظهوره في الصين في ديسمبر عام 2019.

وتَصَدرت الولايات المتحدة قائمة الوفيات والإصابات مسجلة 120303 حالات وفاة ومليونين و231556 إصابة.

ووفق "رويترز" جاءت البرازيل في المركز الثاني في القائمتين بواقع 51271 حالة وفاة ومليون و106470 حالة إصابة.

وفي المركز الثالث من حيث الإصابات، جاءت بعد تسجيلها 592280؛ لكن وفياتها بلغت 8206 فقط.

واحتلت الهند المرتبة الرابعة من حيث الإصابات بواقع 425282؛ في حين أبلغت عن 13699 وفاة.

وفي المركز الخامس في قائمة الإصابات جاءت بريطانيا مسجلة 305289 إصابة؛ لكنها جاءت في المرتبة الثالثة في قائمة الوفيات بواقع 42647 وفاة.

وحلت إسبانيا في المرتبة السادسة بقائمتي الإصابات والوفيات مع تسجيلها 264358 حالة إصابة و28324 وفاة.

وجاءت إيطاليا في المركز الرابع بقائمة الوفيات بعد إعلانها عن 34634 حالة؛ لكنها حلت تاسعة في قائمة الإصابات بواقع 239111.

أما فرنسا فكانت خامس أكبر دولة على قائمة الوفيات؛ إذ سجلت 29663 حالة؛ بيْد أن ترتيبها جاء الحادي عشر من حيث الإصابات؛ وذلك بواقع 197251. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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