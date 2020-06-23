المدينة المنورة.. إزالة 165 سيارة مهملة ضمن أعمال معالجة التشوه البصري

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من الشوارع والمجمعات ومحطات الوقود خلال جولات مكثفة الأسبوع الماضي

أزالت الفِرَق الرقابية بأمانة المدينة المنورة وبلدياتها الفرعية، 165 سيارة مهملة وتالفة من الشوارع والمجمعات ومحطات الوقود؛ وذلك خلال جولات مكثفة شملت مختلف أحياء المدينة المنورة على مدى الأسبوع الماضي؛ وذلك ضمن أعمال معالجة التشوه البصري.

وأكدت أمانة المدينة المنورة استمرار تنفيذ جولاتها على أحياء وطرق وميادين المنطقة لإزالة مظاهر التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري؛ وفق خطط تشغيلية تسهم فيها البلديات التابعة للأمانة من خلال مهام الرصد والتنفيذ.أمانة المدينة المنورة