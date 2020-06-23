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انخفاض النفط.. و"برنت" يصل إلى 42.95 دولار للبرميل

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انخفاض أسعار النفط.. و"برنت" يصل إلى 42.95 دولار للبرميل انخفاض النفط.. و"برنت" يصل إلى 42.95 دولار للبرميل
وسط حذر بعد تصريحات أمريكية بشأن الاتفاق التجاري مع الصين

انخفاض أسعار النفط.. و

عادت النفط، اليوم الثلاثاء، إلى الانخفاض مجدداً بعد ارتفاع ملحوظ سجلته أمس مع استمرار تخفيف إجراءات العزل على خلفية انحسار جائحة كورونا في مناطق متفرقة من العالم.

وبحلول الساعة 07:53 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة لمزيج "برنت" بنسبة 0.3% إلى 42.95 دولار للبرميل.

في حين انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.52% إلى 40.52 دولار للبرميل.

ووفق " اليوم" كانت أسعار النفط قد صعدت أمس بنسبة 2% - 3%، لكن اليوم حالة من الحذر تسود الأسواق بعدما قال المستشار التجاري للبيت الأبيض بيتر نافارو، إن الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين "انتهت".النفط أسعار النفط

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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