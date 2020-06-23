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جي بي سي نيوز :- وصف الداعية السوري، المؤيد للنظام السوري، خطيب الجامع الأموي، توفيق سعيد رمضان البوطي، قانون "قيصر" بـ"صحيفة قريش"، التي فرضت حصارا على النبي محمد صلى الله عليه وسـلم، وأصحابه.

وقال البوطي، خلال خطبة الجمعة، إن قانون قيصر "سينقض، مثلما نقضت صحيفة قريش" مشددا على أن أمريكا "تريد منا أن ننحني وننهزم، وعلينا الصبر والصمود".

وقال إن السوريين المهجرين في الخارج، ممن يؤيدون القانون "إنهم لا يقارنون بعدد من كفار قريش.. فلديهم الدناءة والخيانة".

وكانت الولايات المتحدة، قامت بتفعيل قانون قيصر، والذي بموجبه تفرض عقوبات على رأس النظام وزوجته أسماء الأسد، بالإضافة إلى عشرات الأشخاص والكيانات المرتبطة به، والذي تسبب حتى الآن في إلحاق أضرار كبيرة في الاقتصاد السوري.

عربي 21