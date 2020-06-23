أخبار عاجلة

بعد التجمع الكبير.. إحالة العريس ومسؤول قاعة أفراح محايل للتحقيق -
فيديو سرعة تصرف.. كيف تصدى رجل لإطار قادم نحو سيارته بقوة؟ -
اختفاء فتاة ببريدة في ظروف غامضة ووالداها يناشدان إمارة وشرطة القصيم -
الماجستير لـ"ابن مضيان" في العلوم العسكرية -
هنموت يا ماما.. عزاء طفلتى شبرا بعد قتلهما على يد الأم -
بعد التجمع الكبير.. إحالة العريس ومسؤول قاعة أفراح محايل للتحقيق -
فيديو سرعة تصرف.. كيف تصدى رجل لإطار قادم نحو سيارته بقوة؟ -
ملعب ONTime - سيف زاهر يكشف كل ما يخص الأهلي والزمالك من صفقات وأخبار -
ملعب ONTime - كارل ماركهام: فوز ليفربول بالدوري بعد غياب 30 سنة فرحة كبيرة لجماهير الريدز -
الحكيم في بيتك | مفهوم الصحة الجنسية عند المرأة (حلقة كاملة) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"تعليم نجران" تواصل استقبال طلبات الترشيح للعمل في مدارس تعليم الكبار

Print
"تعليم نجران" تواصل استقبال طلبات الترشيح للعمل في مدارس تعليم الكبار "تعليم نجران" تواصل استقبال طلبات الترشيح للعمل في مدارس تعليم الكبار
عبر الموقع الإلكتروني وآخر موعد لقبول الطلبات 16 ذو القعدة

تواصل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة بنجران، استقبال طلبات الترشيح للعمل في مدارس تعليم الكبار للعام الدراسي 1442 هـ، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للإدارة.

وأوضح المتحدث الرسمي بتعليم منطقة نجران جابر مدخلي، أن آخر موعد لقبول طلبات الترشيح هو 16 من ذي القعدة، داعياً الراغبين والراغبات في الترشيح، إلى التقيد بالضوابط والشروط الموضحة على الموقع الإلكتروني والواردة في اللائحة التنفيذية لنظام تعليم الكبار ومحو الأمية، مع توخي الدقة في تعبئة البيانات، وأنه سيتم تأكيد بيانات المتقدمين عن طريق قادة المدارس والتأكد من صحة بيانات المعلمين والمعلمات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بعد التجمع الكبير.. إحالة العريس ومسؤول قاعة أفراح محايل للتحقيق

بعد التجمع الكبير.. إحالة العريس ومسؤول قاعة أفراح محايل للتحقيق

فيديو سرعة تصرف.. كيف تصدى رجل لإطار قادم نحو سيارته بقوة؟

فيديو سرعة تصرف.. كيف تصدى رجل لإطار قادم نحو سيارته بقوة؟

اختفاء فتاة ببريدة في ظروف غامضة ووالداها يناشدان إمارة وشرطة القصيم

اختفاء فتاة ببريدة في ظروف غامضة ووالداها يناشدان إمارة وشرطة القصيم

الماجستير لـ"ابن مضيان" في العلوم العسكرية

الماجستير لـ"ابن مضيان" في العلوم العسكرية

شبكة عيون الإخبارية