"تعليم نجران" تواصل استقبال طلبات الترشيح للعمل في مدارس تعليم الكبار

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عبر الموقع الإلكتروني وآخر موعد لقبول الطلبات 16 ذو القعدة

تواصل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة بنجران، استقبال طلبات الترشيح للعمل في مدارس تعليم الكبار للعام الدراسي 1442 هـ، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للإدارة.

وأوضح المتحدث الرسمي بتعليم منطقة نجران جابر مدخلي، أن آخر موعد لقبول طلبات الترشيح هو 16 من ذي القعدة، داعياً الراغبين والراغبات في الترشيح، إلى التقيد بالضوابط والشروط الموضحة على الموقع الإلكتروني والواردة في اللائحة التنفيذية لنظام تعليم الكبار ومحو الأمية، مع توخي الدقة في تعبئة البيانات، وأنه سيتم تأكيد بيانات المتقدمين عن طريق قادة المدارس والتأكد من صحة بيانات المعلمين والمعلمات.