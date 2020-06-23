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فوائد ماء الورد للجسم

فوائد ماء الورد للجسم ماء الورد من المواد الطبيعية المهمة للجسم وللعناية بالبشرة ويستخدما الكثير من الاشخاص وخاصة النساء للحصول علي وبشرة ناعمة وصافية وتوحيد لونها وأيضا للجسم إزالة الخلايا الميتة بالجسم وتستخدم النساء ماء الورد للحصول علي الجمال كما تعمل هذه الماء علي إزالة البقع السوداء في الجسم وتعمل علي تعطير الجسم وأيضا هي مكون ليس نادر وهي موجود في جميع الصيدليات وعند العطار أيضا وإذا لم يتم الحصول علية فيمكنك صنعة في البيت بمنتهي السهولة.

فوائد ماء الورد للجسم

لماء الورد فوائد عديدة قد تعرفين بعضها وقد لا تعرفين البعض الاخر ابداء من الاهتمام بالبشرة حتي إلي الاستعمالات في المطبخ وايضا تستخدم هذه الماء في الشرب عم طريق شرب كوب من الماء إلي اضافة معلقة من ماء الورد يساعد علي ترطيب البشرة ويوجد نضاره بالبشرة يعمل علي سد النفس إذا كانت شهيتك مفتوحة ويعطي رائحة عطرية للجسم يمكن استخدام ماء في إعداد الطعام مثل إعداد الفول وعلي جميع أنواع الشروبة وهي مفيدة جدا للجسم وتعمل علي تحسيس الجسم لأنها تعمل علي سد الشهية وتعمل علي ترطيب الجسم وتزيل التهابات المعدة وعند شرب ماء الورد يفرز الجسم رائحة عطرية طيبة.

كيفية صنع ماء الورد في المنزل

ماء الورد المصنوعة في المنزل لا تشبه المصنوعة في الخارج ولكنها مفيدة جدا لضمان المكونات التي بها فهي مغذية جدا للبشرة والجلد ومفيدة لهم ومفيدة لجميع أنواع البشرة دون بشرة عن الاخرى ولصنع ماء الورد يجب إحضار باقة من الورد البلدي الاحمر ويتم تقطيف أوراق الورد ويتم وضعهم في إناء علي النار مع ماء لمدة ربع ساعة حتي الماء يأخذ اللون الاحمر وبعدها يتم تركها حتي يبرد وبعدها يتم إحضار زجاجة رشاشة ويتم وضع ماء الورد الباردة في الزجاجة وبعدها يتم وضعها في الثلاجة ويتم استخدامها عن الحاجة.

فوائد ماء الورد للمنطقة الحساسة

يعالج الالتهابات الجلدية يساعدك ماء الورد علي علاج الالتهابات الجلدية والاكزيما في المنطقة الحساسة من خلال وضع بعض القطرات عليها وفرك

تعطير المنطقة الحساسة: يساعد في اخفاء من الروائح الكريهة في هذه المنطقة ويمكنك إضافة ماء الورد إلي المنطقة الحساسة من الخارج فقط لتعطير هذه المنطقة

تبيض المنطقة الحساسة: تبيض المنطقة الحساسة وإزالة الخلايا الميتة بها بطريقة خلط النشا مع العسل الابيض مع اللبن مع ماء الورد وإحضار قطنة بيضاء ويتم غمسها في الخليط ومسح المنطقة بها وهذه لا تستخدم فقط في هذه المنطقة بل في أي منطقة غامقة في الجسم وستحصل علي نتيجة بالتدريج

إخفاء حبوب المنطقة الحساسة: الحبوب التي تظهر في هذه المنطقة تظهر ناتج عم إزالة الشعر بالطرق المختلفة وتحد من الالتهابات الجلدية في هذه المنطقة

تستخدم ماء الورد في خارج هذه المنطقة وبحرص خصيصا لو كنتي بنت

فوائد ماء الورد للعين والحسد

العين والحسد وجودهم بالمنزل يسبب الكثير من المشاكل النفسية والجسمية وتعطيل الرزق ولعمل هذا نحتاج إلي كوب من ماء الورد مع مكعب مسك أبيض وبديل له المسك الزيتي سواء كان أبيض أو أسود معلقتين كبار من ملح الطعام الخشن ويتم خلط جميع هذه المكونات وتوضع في زجاجة رشاش أو زجاجة عطر فارغة ونرش الجدران والزوايا من أسفل ومن أعلي والاركان وأي شيء بالمنزل ولكن مع تشغيل بصوت عالي صوت الاذان في كل المنزل ماعدا دورة المياه.

فوائد ماء الورد في إزالة الهالات السوداء

أسباب الهالات السوداء نتاج عن السهر وسوء التغذية وأثناء إتباع حمية غذائية قاسية والشمس والارهاق ونتخلص من الهالات السوداء بمنتجات طبيعية وتوضع علي العين لان العين منطقة حساسة ولا يجوز وضع عليها أي مواد كيماوية

مكونات هذه الوصفة هي ماء الورد وزيت الزيتون وهو من الزيوت الاساسية التي تحافظ علي البشرة وعلي نعومتها واحضار بولة صغيرة واضافة معلقتين من زيت الزيتون ومعلقتين من ماء الورد ويتم الخلط جيدا بينهم حتي يصبح خليط ممتزج لان زيت الزيتون يفصل مع الماء

يجب احضار قطنة بيضاء وغمس القطنة جيدا ويتم وضعها علي العين ويتم تكرار هذا كل يوم لمدة عشر أيام ويمكن أن تزداد هذه المرد حتي ملاحظة الفرق وتذكري جيدا عند كل استخدام يجب أن يذوبوا مع بعض جيدا

فوائد ماء الورد للبشرة الدهنية

البشرة الدهنية دائما بأقل الاشياء مثل الشمس والرياح والهواء والمكياج أكثر عامل في إضرار هذه البشرة واستخدام هذا المكون للبشرة يجعلها ناضرة جدا ولضمان نجاح هذا المكون علي هذا البشرة يجب أن يتم صنع ماء الورد في البيت لضمان مكونات ماء الورد ويتم وضعها في زجاجة رشاش ويتم وضعها في الثلاجة وترش بها ثلاث مرات في اليوم ستلاحظ أن البشرة خفت من إظهار الحبوب وإزالة الالتهابات والاحمرار من البشرة وتصبح البشرة أكثر صحة.

فوائد ماء الورد لشد البشرة

هذه الوصفة تعمل علي تفتيح البشرة وتخلصك من الاسمرار الناتج عن أشعة الشمس ويخفف ايضا من الحبوب في البشرة ويعالج التجاعيد الموجودة في البشرة ويعمل علي ترطيبها بالنسبة لهذه الوصفة فهو سهل جدا ولكنة ضروري جدا للبشرة مع المواظبة علي هذا الماسك يوميا خاصة إذا كنت تعاني من اسمرار في البشرة وستلاحظ نتيجة رائعة جدا خلال أيام ولعمل.

هذه الوصفة تحتاج إلي إناء فارغ وتضع به معلقة صغيرة من النشا وإضافة عليه ثلاثة معلاق من ماء الورد ويتم خلط المكون حتي يصبح خليط متجانس يمكن للأشخاص اللذين بشرتهم غير حساسة يمكن إضافة قطرات من عصير الليمون إما اذا كانت البشرة حساسة فلا تضف عصير الليمون مع إضافة فيتامين A الذي يساعد علي إزالة التجاعيد من الوجه وتكون كبسولة صغيرة من هذا الفيتامين ويتم خلطهم جيدا.

وطريقة استعمال هذه الوصفة يتم غسل الوجه جيدا بالماء الدافئ حتي تفتح كامل المسام ثم يتم توزيع طبقة سميكة من الخليط علي البشرة ونتركها ونسترخي وتجنب الكلام أثناء هذه الوصفة لأن هذه الوصفة تشد الوجه يتم الاسترخاء لمدة نصف ساعة وبعدها يتم غسل الوجه جيدا بالماء الدافئ وبعدها عمل مكعبات ثلج من ماء الورد ويتم تحركها علي الوجه وبعدها وضع أي كريم مرطب علي البشرة ويتم دهنة بحركات دائرية.

ماء الورد لتفتيح البشرة

يعتبر ماء الورد من الركن الاساسي من أساسيات الجمال وماء الورد تفتح البشرة من الركن الاول وتعمل علي قفل المسام الواسعة وتزيل الجلد الميت وتوحد اللون الحصول غلي بشرة نضرة وناعمة مثل الاطفال ولكن يجب الاستمرار عليها ويجب احضار ماء ورد واحضار مناديل العيون وكل يوم مساءا يجب غمس المناديل في ماء الورد ويتم التمليس علي الوجه كامل وبوجهين المناديل اذا اتسخت وتكون كل يوم وكل مساء وتلاحظي النتيجة بعدها عدة أيام وتجنبي وضع المكياج أو تخفيف منة لأنه يعمل علي كثر التجاعيد أو يمكن الحد منه لأنه يعمل علي إضرار البشرة بكافة الجوانب ماء الورد تصلح جميع أنواع البشرة.