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فوائد زيت الثوم للشعر

فوائد زيت الثوم للشعر الثوم معروف ومنشر في جميع أنحاء الدول وهو يكون عبارة عن رأس ويوجد بها الكثير من فصوص الثوم ولا يقتصر أهميته للشعر فقط بل في جميع الجسم من بشر لجلد للوقاية من بعض الامراض وخاصة مرض السرطان ويوجد الكثير من أنواع الثوم زلكن أفضل الأنواع الثوم البلدي المزروع في الحقول به فوائد عديدة ولكن في صددنا هذا سنتكلم بالتفصيل عن فائدة واحدة له وهي فوائده للشعر.

غير أنه يدخل في صناعة الكثير من الادوية ويعالج السمنة وتكون أكبر فائدة له تناوله علي الريق كما أنه يدخل في العديد من الأطعمة ويعطيها طعم جذا وكما يمكن أن يأكل نيئاً ويعمل علي تقوية المناعة ويدخل في العديد من السلطات التي تعمل علي تقوية المناعة وهو يعالج الشعر من جذوره وفي وقت قياسي جدا كما يمكن ظهور نتائجه علي الشعر من أول تجربة.

طريقة عمل زيت الثوم

لعمل زيت الثوم

إحضار رأس من الثوم

إحضار زيت الزيتون

رائحة عطرية

يتم هرس الثوم في الهرس حتي يصيح ناعم تماما وبعدها إحضار الكمية المناسبة لكي من زيت الزيتون ويتم ضربها مع الثوم مرة أخري وبعدها يتم وضعة في زجاجة محكمة الغلق ووضعه في مكان مظلم لمدة عشر أيام دون أن يشم شكل الضوء ولا الحرارة وبعدها يتم إحضار مصفه لتصفية الثوم جيدا وبعدها يتم وضع الرائحة العطرية علي الزيت أو يمكن إضافة معلقة من القهوة ويمكن إضافة قطعة من الزنجبيل المبشور ويمكن استخدامه كدهان يومي للشعر

فوائد زيت الثوم للشعر

يوجد فوائد عديدة لهذا الزيت فهو يغذي الشعر من الجذور الي الاطراف وكما يزيد ويحفز من نموه ويعاج الشعر المتقصف وايضاً يعالج الشعر الخفيف وهذه اهم ميزة له فهو له القدرة الرائعة علي تحفيز نمو الشعر ومعالجة شديدة في الشعر الخفيف وتظهر نتائجه من اول تجربة ويستعد زيت الثوم علي تحفيز نمو الشعر وفي ذات الوقت يمنع تساقطه لاحتواء الثوم علي الكثير من المعادن وأهمهم فيتامين C وفيتامين B6 الذي بدورة يحافظ علي جلد الشعر وجذور وفروة الشعر وإذا كنتي تردين الحصول علي شعر صحي عليك باستخدام هذا الزيت كدهان علي الشعر.

هذا الزيت له قدرة فائقة في أطاله الشعر وهذا الزيت يحتوي علي العديد من المواد المضادة للبكتريا وبدورة يحافظ علي فروة الشعر من الالتهابات وطرد البكتريا الضارة في الشعر لأنه يختوي علي رائحة قوية جدا وتكون هذه الرائحة كريهة للبكتريا ويوجد للثوم فوائد عديدة للصحة ايضًا فهو مفيد جدا للقلب ويعمل علي ضبط نبضاته يمنع حدوث الكثير من الجلطات ويزيد من مضار البشرة وصحتها مفيد للقضاء علي البكتريا في البطن يطرد الديدان من البطن مفيد لمنع حدوث نزيف للثة ويعمل علي تليين عملية الهضم وأهم ميزة له يمنع من الاصابة بأمراض السرطان.

فوائد زيت الثوم للشعر والصلع

مشكلة الصلع تكون منتشرة خصيصا لدي كثير من الرجال مما يسبب لهم الكثير من الأحراج وتصيب هذه المشكلة القليل من النساء ويرجع الصلع أحيانا إلي المشاكل الوراثية وليس له علاقة بالتقدم في السن ومشاكل الشيخوخة ويكون الصلع له أسباب أخري لدي بعض الشباب مثل استخدام كريمات فرد أو عمل له كرايتين أو بروتين أو استخدام أدوات فرد الشعر الحرارية أو يرجع إلي لغبطة في الهرمونات أو التهابات في جلد الرأس نفسة ولكن ورغم كل ذلك يوجد علاجات للصلع وأهم تلك العلاجات هي الثوم ويمكن استخدامه كعلاج موضعي يمكن وضعة علي.

ولكن ورغم كل ذلك يوجد علاجات للصلع وأهم تلك العلاجات هي الثوم ويمكن استخدامه كعلاج موضعي يمكن وضعة علي الرأس وفوائده للصلع يعزز من نمو الشعر ويوجد بالثوم المعادن والمغذيات المفيدة جدا للصلع مثل فيتامين B6 الذي يعزز نمو الشعر مثل الماغنسيوم والسيلينيوم والكالسيوم

وصفة فوائد زيت الثوم للصلع

مكونات الوصفة

يتم احضار زيت الثوم

احضار زيت الخروع

ويتم تقليبهم مع بعض لأن زيت الخروع يسهل من عملية النمو للشعر وبعد الخلط يتم وضعة علي فروة الرأس مع التدليك لمدة ربع ساعة بحركات دائرية بأطراف الاصابع حتي يتغلغل داخل فروة الرأس وبعدها يتم ارتداء قبعة بلاستيكية لمدة ستة من الساعات وبعدها يتم غسل الشعر بالشامبو المناسب وتكرر هذه الوصفة لمدة ثلاث مرات في الاسبوع وستلاحظ الفرق خلال شهر.

فوائد زيت الثوم للشعر الخفيف

إن من علامات الشعر الصحي من غير هو عدم وجود فراغات في الرأس وهذا لن تحظي به كل الاشخاص ولكن لا مشكلة في ذلك وزيت الثوم له الفدرة علي إنبات الفراغات في الشعر وزيادة قدرة نمو الشعر في فروة الرأس وهو أمن جدا علي الفروة والثوم هو أفضل مكون لنبات الشعر علي الاطلاق وأسرع مكون ويعطي نتائج مذهلة.

وصفة فوائد زيت الثوم للشعر الخفيف

مكونات الوصفة

الفازلين

زيت الثوم

نحتاج إلي ثلاث معلاق من الفازلين مع خمس معلاق من زيت الثوم وبعدها يتم وضع زيت الثوم في إناء صغير وعليها ثلاث معلاق الفازلين ويتم التقليب جيد جدا ويتم وضع هذه الكمية علي فروة الرأس فقط ويجب أن تكون هذه الفروة نظيفة ولا تكون بها قشرة وعندما تضعين هذه الوصفة قوم بلف الشعر جيد لان هذه الوصفة تتبخر وهذا هو الذي يعطي المفعول الاكبر في إنبات الشعر ويتم ترك هذه الوصفة من ساعة إلي ساعتين ويتم غسل الشعر جيدا بعدها.

وبعد استخدام كل مرة من الوصفة تلاحظ أن الشعر ينبت في ذلك المكان الذي به فراغات ويتم انبات شعر صغير من جديد وهذه الوصفة تساهم في تقوية الشعر اذا كان شعرك ضعيف سريع الانكسار وهذه الوصفة تصلح لعلاج القشرة هذه الوصفة تستخدم فقط علي فروة الرأس وبالتالي لا توجد رائحة في أطراف الشعر وإذا كنت تريد إصناع كمية كبيرة وتخزينها عند الحاجة يمكنك استخدام علبة من الفازلين مع كوبت من زيت الثوم ويتم الاحتفاظ بهذه الوصفة في الفريزر يفضل عمل الوصفة عند الحاجة لأن الثوم يفقد مزاياه في الثلاج.

يمكن استخدام هذه الوصفة علي الحواجب اذا كنتي تعانين من فراغات علي مستوي الحواجب ويمكن ايضًا وضعة علي طرف الرموش فقط حتي تحصلين علي رموش طويلة وكثيفة حتي لا تؤلم العينين.

يمكن للرجل أيضا وضعة علي اللحية أذا كان يعاني من لحية خفيفة أو يوجد بها فراغات.

كيفية القضاء علي رائحة زيت الثوم

يمكن أثناء عمل زيت الثوم وضع معلقة من القهوة علي الزيت

ويمكن ايضًا إضافة زيت عطري

إضافة رائحة عطرية

يمكن أيضًا غلي عده أعود من الريحان وأخذ العصارة ووضعها علي زيت الثوم

فوائد زيت الثوم للشعر بشكل عام