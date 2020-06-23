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فوائد الجرجير

الجرير يحتوي علي نسبة كبيرة جدا من المواد المغذية بالنسبة لوزن اوراقه وذلك عم ذلك فهو غنيا جدا بالغذاء مقارنة بالكمية الصغيرة جدا التي يعطيها من السعرات الحرارية حيث ان فيه كثيرا من الفيتامينات المهمة للجسم مثل فيتامين A وC و kوغير ذلك المعادن ومنهل الكالسيوم وماغنسيوم والبوتاسيوم والصوديوم وينصح الكثير من الاطباء والمختصون الحامل بتناول نبات الجرجير في الشهور الاولي من الحمل وذلك لأنه يحتوي علي نسبة جيدة من حمض الفوليك الذي يحمي الجنين من التشوه ويساعد علي امتصاص عنصر الحديد الذي تحمي الجنين من مرض الهيلوجلوبيا بالإضافة الي غناه بعنصر الكالسيوم المهم لبناء العظام وفيه مادة اللوتين التي تحمي الشرايين خاصة الشريان التاجي من الاصابة بالتجلد وبالتالي فإنه يحمي من التعرض بالسكتة القلبية المفاجئة ويعتبر الجرجير نبات عشبي غني بعنصر الكالسيوم وحمض الفوليك المهمين في بناء العظام وتقويته واصلاحه وبالتالي فإن الجرجير يقلل خطر الاصابة بمرض هش العظام عم طريق تحفيز الجسم علي انتاج المزيد من خلايا بناء العظم ويساعد الجرجير من الحماية من خطر اعتام العدسة وذلك بفضل احتواء الجرجير علي فيتامين سي ويحتوي ايضا علي العديد من المعادن والمادة المضادة للأكسدة والتي تساهم بطريقة او بأخري علي طرد السموم والمكروبات من الجسم ويحتوي ايضا علي مادة الكلوروفيل التي تحفز الجهاز الهضمي في الجسم علي افراز المزيد من العصارة الهضمية مما يقلل خطر الاصابة بالإمساك او النفخ للمعدة او سرطان القولون وقوي الجرجير النظام المناعي للجسم وذلك بسبب احتوائه علي فيتامين سي وعلي النحاس الذي يساعد علي بناء خلايا الدم البيضاء للدفاع عن الجسم واثبتت الدراسات في ان الجرجير يساهم في التقليل الاصابة بمرض الاكتاب فهو يحسن الحالة النفسية ويخفف القلق ويحتوي علي نسبة ذائدة من الالياف الموجودة في الدم والتي تضبط امتصاص المعدة في الكبد.

فوائد الجرجير للشعر

ان الجرجير مهم جدا للشهر واي شيء يخص الشعر مثل التطويل التكثيف او تغذية شعر فمهم جدا يبقا داخل فيها زيت الجرجير.

طريقه عمل زيت الجرجير:

المكونات

احضار حزمة من الجرجير يتم غسلة جيدا بالماء

احضار زيت الزيتون ويفضل ان يكون طبيعي او زيت جوز الهند الاصلي

احضار اناء يمكن ان يوضع علي النار

خلاط لضرب الجرجير به

مصفاه واسعه الثقوب

قماشة قطنية شفافة

علبة زجاجية للاحتفاظ بالزيت

وعاء مسطح للفرد

طريقة التحضير

يتم غسل حزمة الجرجير جيدا بالماء وبعدها يتم وضع الحزمة في مصفاه وبعدها يتم نقلة في الطبق المسطح حتي ينشف تماما وبعد ان تنشف يتم ضربها في الخلاط مع الزيت سواء كان زيت الزيتون او زيت جوز الهند وبعدها يتم وضع الخليط في الاناء علي النار في درجة حرارة متوسطة حتي يتم الغليان لمدة ثلاث دقائق غليان وبعدها يتم وضعها في الخارج حتي يبرد وبعدها يتم احضار قطعة القماش ووضعها علي طرف العلبة ويتم تصفية الخليط من الجرجير والزيت بعد امتزاجهم جيدا ببعض وتصفية الزيت عن خليط الجرجير حتي يتم الانفصال تماما عن بعض ويتم انتاج الزيت.

وهذا الزيت مهم جدا للشعر وهو يساعد علي تقويته ولمعانه ومنع تساقطه ويرجع الشعر بصحة وبريق قوي.

فوائد زيت الجرجير

زيت الجرجير وزيت الزيتون يقضيان علي الدهون في الدم ويؤدي الي احداث نقص معنويا في كل من الدهون الكلية والكوليسترول في الجسم

زيت الجرجير يحتوي علي كمية كبيرة من حمض جامالينولينك

ادي استعمال زيت الجرجير وزيت الزيتون الي حدوث نقص في كل من الدهون الكلية والكولسترول الكلي سواء في مصل الدم او نسيج الكبد

يخفض نسبة الدهون والكوليسترول في الدم



وصفة الجرجير في تطويل الشعر

الشعر الطويل للفتيات من علامات الجمال والحلاوة فالشعر الطويل يجذب الانظار ويخطف العيون ويوجد الكثير من الفتيات يسعون علي الحصول علي شعر طويل ولكن لا جدوي من ذلك بالرغم من المزيد من المجهود والتكاليف ولكن مع هذه الوصفة فيمكنك الحصول علي شعر طويل بأقل التكاليف وادني مجهود وبمكونات موجدة في كل بيت.

احضار حزمة من الجرجير

ببضة

كوب من الزبادي

اثنين معلقة من العسل ابيض

خمس معلاق من زيت زيتون

خلاط

غطاء بلاستك

فرشة عريضة

طريقة تحضير الوصفة:

يتم غسل حزمة الجرجير جيدا بالماء وبعدها يتم تنشيفه جيدا من الماء وبعدها يتم تقطيعه جيدا ووضعه في الخلاط ومعه كوب من الزبادي ومعه البيضة ومعه اثنين معلقة من العسل ومعه خمس معلاق من زيت الزيتون ويتم خلط هذه المكونات ويتم ضربها في الخلاط حتي تمزج جيدا وبعدها يتم تعبئة الخليط في وعاء واخذ الفرشة العريضة ويتم الدهان بها علي الشعر في كل مكان من الجذور حتي الاطراف مع مراعاة ان يطيل هذا الخليط كل جذور الشعر وهذا من عوامل نجاح الوصفة وبعدها يتم تغطية الشعر بغطاء بلاستك لمدة اربعه من الساعات ويمكنك النوم به ايضا ولضمان نجاح هذه الوصفة يجب تكرارها مرتين بالأسبوع علي الاقل فلا مانع من ثلاث مرات.

فوائد الجرجر للحروق

يستعمل الجرجير في علاج الحروق وذلك باستخدامه في صورة مرهم شبة سائل ومن الممكن تحضير ذلك الخليط باستخدام حزمتين من الجرجير الطازج مع معلقة كبيرة من زيت الزيتون ثم يصفي المزيج ويستخدم لعلاج الحروق السطحية من الشمس.

فوائد عصير الجرجير

عصر الجرجير هو حزمتين من الجرجير مع كوب من الماء ويتم ضربهم في الخلاط وعند استخدامه للشعر فإنه يخلط مع 5 جرام من الكحل مع ثلاث معلاق من ماء الورد ويتم تدليك الشعر من الجذور الي الاطراف وهذا العصير يساعد علي نموه ويخفف توازنه

فوائد الجرجير للبشرة

يساعد علي نضارة البشرة

يحمي من التجاعيد وعلامات الشيخوخة وكبر السن

اذا تم الاستمرار علية فإنه يعمل علي تفتيح البشرة

يعمل علي ازالة حب الشباب

يرطب البشرة ويعمل علي تغذيتها

يعمل علي توحيد لون البشرة

يزيل الهالات السوداء

يطري البشرة

يعمل علي نعومة البشرة

يعمل علي تنعيم شعر الحاجبين

ازالة النمش من الوجه

مفيد للغاية للبشرة الجافة

فوائد عامة للجرجير