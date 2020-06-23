فوائد الترمس الصحية

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نبات الترمس هو اصح غذاء علي وجهة الارض ويوجد نوعين من هذا النبات يوجد ترمس مر المسمى بالترمس البلدي وترمس حلو الذي يطلق علية الترمس المستورد والفرق بينهما والترمس المر بيتم غليه ووضعه في الماء لفترات طويلة ولمدة تتجاوز الاسبوع بينما الترمس الحلو يؤخذ يومين فقط لتحضيره ويفضل استخدام الترمس الحلو لأنه فعال واكثر امانا من الترمس البلدي لان الترمس البلدي يوجد به مادة فاعلة سامة ولو حصل وتم استخدام هذا النوع ناشف يسبب الكثير من المشاكل في الجسم في حين ان الترمس الحلو يوجد به هذه المادة ضئيلة جدا جدا ولا تؤثر علي الجسم ولا تسبب مشاكل للجسم من البداية وهذا النبات هو اصح نوع من انواع البقوليات لان نسبة النشويات التي تكون في الترمس تكاد تكون منعدمة اي كل 100 جرام من الترمس يوجد به 5’3% جرام نشويات والباقي بروتين ودهون والياف وهو مغذي جدا بسبب وجود البروتين به انه نبات رائع للغاية وهذا النبات مريح للغاية للمعدة وممتاز للقولون ويوجد نسبة عالية علي مادة الأرجانين المسبب في عدم الضعف الجسمي بالنسبة للرجال ويوجد به مادة تمنع الشيب المبكر ويوجد به نوعين من الالياف منها الالياف الذائبة التي تعمل امتصاص المعادن كبيرة جدا والوقاء من التهابات القولون وعدم حدوث زوائد لحمية التي تسبب السرطان والالياف الغير ذائبة تجعل عملية البول اسهل واريح.

دراسات علمية حول فوائد الترمس

ان المخبوزات التي تحتوي علي نسبة 10% طحين علي طحين القمح من الترمس يعطيك احساس بالشبع وعدم الجوع. ان الاشخاص اللذين يتناولون المخبوزات التي تحتوي علي 10% من طحين الترمس و90% من دقيق القمح ان هذا يمنع امراض تصلب الشرايين وامراض القلب والسمنة التي يكون سببها الاساسي الانسولين. الترمس فعال في علاج السكر ويجب علي اللذين المصابون بأمراض السكر يجب ان يتناولون تلاث معلاق من الترمس يوميا مع تثبيت هذا النبات في الاكل. ان طحين الترمس اذا اضيف علي المخبوزات يعالج ارتفاع ضغط الدم وامراض القلب اذا تناولت الترمس يوميا بانتظام يعمل علي ضبط معدل دخولك التواليت وتنظيف القولون وبالتالي وتجنب الشرخ الشرجي والبواسير. ان استهلاك ثلاث معالق كبيرة من الترمس يوميا يساعد علي تقوية البكتريا الحميدة الموجودة في القولون ويكون عددها كويس ان استهلاك الترمس لمدة 90 يوما يقلل نسبة الكوليسترول الضار بنسبة 40% ويعمل علي تنظيف الشرايين المتصلبة وترجع السريان الي طبيعته اذا وجد انسداد أو تصلب فإن 37% منه ينتهي التصلب خلال ثلاث شهور وهذا شيئا ممتاز واي شخص تحت سن الاربعين يجب تناول الترمس له وهو مفيد للغاية ويمنع الشيب المبكر لهم.

فوائد الترمس لمرضى السكر

يعتبر الترمس من النباتات التي يوجد بها البقوليات والخفيفة علي المعدة التي تعمل علي تخفيض معدل الانسولين بالدم والذي يساعد علي تقليل معدل ارتفاع مستويات السكر في الدم لمرضي السكر أي الاشخاص اللذين يعانون من مشاكل او اضرابات من السكر في يعمل الترمس علي تعزيز انتظام قرأت السكر لديهم ويعطي احساس الشيع لديهم وان الترمس يحافظ علي الجلد ويعمل الترمس علي امتصاص الجلوكوز بشكل بطيئا وهو ناتج عن تحلل النشويات والسكريات الامر الذي يحد من ارتفاع نسبة السكر في الدم ويتم ذلك من تحضير الترمس وتناوله بانتظام ويجب ان يمضغ بشكل جيد وخفض ضغط الدم المرتفع ويغذي البشرة ايضا.

فوائد الترمس للقولون العصبي

الترمس له فوائد متنوعة وذلك لأنه يحتوي علي العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات المختلفة التي يحتاجها الجسم ومرضي القولون العصبي بشكل خاص يحتوي علي الياف وبروتينات وزيوت هامة للجسم وغني بالفيتامينات مثل فيتامين ب و أ و سي هذه الفيتامينات ضرورة لقيام العمليات الحيوية المختلفة في الجسم وجهاز المناعة وفوائد الترمس لمرضي القولون العصبي نظرا لاحتوائه علي كم كبير من الالياف يصل نسبته الي 36% من حجمه وتساعد هذه الالياف علي التخلص من الامساك الذي يحدث بسبب التهاب القولون كما انه ينظف المعدة تماما ويزيل منها كافه الشوائب ويعمل الترمس علي تنشيط وتحفيز عملية الهضم التي تتأثر كثيرا بالقولون العصبي ومن اهم الفوائد له في هذا المجال هو فدرته علي تحفيز نمو البكتريا النافعة في المعدة وله دور كبير في تحسين امتصاص سكر الدم وهو يساعد علي تقليل نسبة الكوليسترول في الدم وهو مصدر هام للبروتين الصحي لذلك يفضل تناولبين الوجبات مع مراعاه تقليل الملح به وغسلة جيدا.

فوائد الترمس للبشرة

يعتبر من مقشرات الجسم القوية التي لا يستغني عنه أي شخص حيث يعطي البشرة نعومة ونظافة الحلو وانه يعمل علي تنظيف البشرة بصورة ممتازة ويعمل علي تقشير البشرة بصورة ملحوظة ورائعة ويخلصك من بقايا الجلد الميتة وينقي البشرة ويعمل علي تخفيف الحبوب وإزالة اثارها ويعطي للبشرة نعومة لمساء ويعمل علي تفتيح لون البشرة اذا تم استخدامه بصورة مستمرة ويمكن استخدامه في عمل منه مقشر للجسم لأنه يحتوي علي مواد طبيعية مثل الرز والشوفان وبيكربونات الصوديوم.

فوائد الترمس للتخسيس

يساعد علي تخلص الجسم من السوائل الزائدة والمتجمعة في الجسم عن طريق زيادة معدلات دخول التواليت لأنه يعمل علي التليين. حرق الدهون المتراكمة في الجسم والتخلص من الكوليسترول في الدم يعمل علي شعور الجسم بالشبع وينتج عنه اخذ كميات قليلة من الاطعمة اثناء اليوم يعمل علي تقليل نسبة السكر في الدم اذا كنت تريد تخفيف الوزن بواسطة الترمس فيمكن تناول منه ثلاث معلاق كل يوم

فوائد الترمس العامة

يعمل علي تقوية الاعصاب وعدم ارتخائها ويمد الجسم بالطاقة والحيوية يعمل علي تنشيط وتعزيز عضلة القلب ينتج عنة براز مريح للجسم ومدار جيد للبول يساعد الجسم علي امتصاص الفيتامينات من الطعام يقي من التعرض من الامراض الجلدية يضبط مستوي السكر في الدم يعالج الامساك ويحد من الديدان المعوية يخفض من مستوي الكوليسترول الضار في الجسم ويخفض نسبة الدهون في الدم يحد من الاصابة بالعديد من السرطانات يطرد الغازات المتراكمة حول تجويف البطن يعمل علي تقوية الكبد والطحال يعمل علي تهدئة المعدة ويزيد من الافرازات والانزيمات التي تعمل علي الهضم يعالج هزال الجسم ويعمل علي نمو الشعر ويحد من سقوطه مع تقوية جذوره الماء الناتج من الترمس مفيدة للغاية للسعر يساعد في تخفيف الوزن لأنه يحتوي علي كميات قليلة من السعرات الحرارية وخفض النشويات به ويزيد الشعور بالشبع يخفف التهابات القولون العصبي ويحد من القولون المتهيج يعمل علي تقشير البشرة وينقيها من البقع والكلف والحروق ويعمل علي توحيد لون البشرة ويزيد من بياضها ويزيد من نعومتها

أضرار الترمس