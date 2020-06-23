أخبار عاجلة

بعد التجمع الكبير.. إحالة العريس ومسؤول قاعة أفراح محايل للتحقيق -
فيديو سرعة تصرف.. كيف تصدى رجل لإطار قادم نحو سيارته بقوة؟ -
اختفاء فتاة ببريدة في ظروف غامضة ووالداها يناشدان إمارة وشرطة القصيم -
الماجستير لـ"ابن مضيان" في العلوم العسكرية -
هنموت يا ماما.. عزاء طفلتى شبرا بعد قتلهما على يد الأم -
بعد التجمع الكبير.. إحالة العريس ومسؤول قاعة أفراح محايل للتحقيق -
فيديو سرعة تصرف.. كيف تصدى رجل لإطار قادم نحو سيارته بقوة؟ -
ملعب ONTime - سيف زاهر يكشف كل ما يخص الأهلي والزمالك من صفقات وأخبار -
ملعب ONTime - كارل ماركهام: فوز ليفربول بالدوري بعد غياب 30 سنة فرحة كبيرة لجماهير الريدز -
الحكيم في بيتك | مفهوم الصحة الجنسية عند المرأة (حلقة كاملة) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

باستثناء مكة.. الحصيني: الحرارة أقل من معدلاتها السنوية والعظمى 43

Print
باستثناء مكة.. الحصيني: الحرارة أقل من معدلاتها السنوية والعظمى 43 باستثناء مكة.. الحصيني: الحرارة أقل من معدلاتها السنوية والعظمى 43
قال: نشاط لرياح البوارح على الشمالية والشرقية والوسطى والساحل الغربي

باستثناء مكة.. الحصيني: الحرارة أقل من معدلاتها السنوية والعظمى 43

قال الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني؛ متوقع أن تكون الحرارة حول أقل من معدلاتها السنوية في مثل هذه الأيام يُستثنى من ذلك منطقة مكة المكرّمة، متوقع اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء، تمركز كتلة هوائية حارة جداً.. وأضاف عبر حسابه في تويتر: تراوح الحرارة عليها بين "43" و"48" درجة مئوية وباقي مدن المملكة.. والعظمى متوقع أن تراوح الحرارة بين"35" و"43".

وتابع المصائف في مرتفعات المدينة والطائف والباحة وعسير وجازان تراوح العظمى بين"25" و"35"درجة مئوية.

وأردف: متوقع اليوم الثلاثاء نشاط لرياح البوارح على الشمالية والشرقية والوسطى والساحل الغربي من متوسطة إلى شبه قوية.حالة الطقس الأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بعد التجمع الكبير.. إحالة العريس ومسؤول قاعة أفراح محايل للتحقيق

بعد التجمع الكبير.. إحالة العريس ومسؤول قاعة أفراح محايل للتحقيق

فيديو سرعة تصرف.. كيف تصدى رجل لإطار قادم نحو سيارته بقوة؟

فيديو سرعة تصرف.. كيف تصدى رجل لإطار قادم نحو سيارته بقوة؟

اختفاء فتاة ببريدة في ظروف غامضة ووالداها يناشدان إمارة وشرطة القصيم

اختفاء فتاة ببريدة في ظروف غامضة ووالداها يناشدان إمارة وشرطة القصيم

الماجستير لـ"ابن مضيان" في العلوم العسكرية

الماجستير لـ"ابن مضيان" في العلوم العسكرية

شبكة عيون الإخبارية