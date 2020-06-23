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ليبيا: 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد فحص 1055 عينة

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ليبيا: 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد فحص 1055 عينة ليبيا: 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد فحص 1055 عينة
9 حالات جديدة و15 لمخالطين

ليبيا: 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد فحص 1055 عينة

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم، تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا، بعد فحص 1055 عينة.

وأوضح المركز في بيان له، أن العينات التي تم فحصها ومصابة كانت موزعة بين المدن كالتالي: سبها ثماني حالات منها خمس حالات مخالطة وثلاث حالات جديدة، طرابلس تسع حالات كلها حالات مخالطة، بن جواد حالة واحدة جديدة، مصراته أربع حالات جديدة، البريقة حالة واحدة مخالطة، إجدابيا حالة واحدة جديدة.

وأضاف أن النتائج أظهرت سلبية 1031 عينة، ووجود 24 عينة موجبة؛ منها 9 حالات جديدة و15 لمخالطين.ليبيا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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