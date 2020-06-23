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الصين: 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 13 في بكين

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الصين: 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 13 في بكين الصين: 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 13 في بكين
تسجيل 9 حالات لأشخاص قادمين من الخارج

الصين: 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 13 في بكين

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم، عن تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 13 في العاصمة بكين؛ حيث تسبب تفشي الفيروس في أكبر سوق للمنتجات الزراعية بالمدينة في إغلاق جديد بكثير من أنحاء العاصمة.

كما تم تسجيل تسع حالات لأشخاص قادمين من الخارج في أقاليم قانسو وجياجسو وشانشي، حسب السلطات الصحية.

وتم تأكيد 249 إصابة بفيروس كورونا بشكل إجمالي في بكين منذ أوائل الشهر الجاري.

ومنذ ذلك الحين اتخذت العاصمة الصينية خطوات صارمة لاحتواء تفشي الفيروس؛ حيث أجرت اختبارات شاملة، وأغلقت المدارس، وفرضت إغلاقًا في الأحياء، ومنعت جميع أنشطة السفر غير الضرورية.الصين الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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