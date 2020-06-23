"التحالف": اعتراض وتدمير 8 طائرات دون طيّار "مفخخة" و3 صواريخ أطلقتها الميليشيا الحوثية لاستهداف المدنيين بالمملكة

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اعتراض صاروخين باتجاه نجران وصاروخ باتجاه جيزان

صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران قامت مساء الإثنين الموافق 22 يونيو 2020 م، بإطلاق (8) طائرات دون طيّار (مفخخة) لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة، وتمكنت قوات التحالف المشتركة -ولله الحمد- من اعتراضها وتدميرها، كما أطلقت الميليشيا الحوثية الإرهابية في صباح اليوم الثلاثاء الموافق 23 يونيو 2020 م، (3) صواريخ باليستية من محافظة صعدة باتجاه المملكة، حيث تمكنت القوات المشتركة للتحالف -ولله الحمد- من اعتراض صاروخين باليستيين باتجاه مدينة نجران وصاروخ باليستي باتجاه مدينة جيزان.

وأوضح العقيد المالكي، أن هذه المحاولات الإرهابية من قِبل الميليشيا الحوثية الإرهابية وما سبقها من محاولات لعمليات إرهابية تستهدف المدنيين الأبرياء والأعيان المدنية وكذلك التجمعات السكانية التي تهدّد حياة المئات من المدنيين بطريقة متعمّدة وممنهجة، وتتعمّد إيقاع الأضرار العالية بصفوف المدنيين باستخدام الطائرات دون طيّار التي تحمل المواد المتفجّرة، ما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية ومخالفاً للأعراف والقيم السماوية والإنسانية.

وبيّن العقيد المالكي، أن استمرار هذه الأعمال العدائية والإرهابية باستخدام الطائرات دون طيّار (المفخخة) يؤكّد نهج الميليشيا الحوثية المتطرف واللا أخلاقي تجاه المدنيين الأبرياء، مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطبّق وتتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين الأبرياء، وستتخذ الإجراءات العملياتية الصارمة والمناسبة لوقف هذه الأعمال الإرهابية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.تحالف دعم الشرعية في اليمن ميليشيات الحوثي الإرهابية