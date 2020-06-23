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"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية على هذه المناطق

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"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية على هذه المناطق "الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية على هذه المناطق
سماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات عسير وجازان

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف، الرياض، القصيم، حائل، كذلك على طول الساحل الغربي، وسماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات عسير وجازان.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.رياح مثيرة للأتربة الأرصاد حالة الطقس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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