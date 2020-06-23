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"تحالف دعم الشرعية": اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية من صنعاء باتجاه الرياض

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"تحالف دعم الشرعية": اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية من صنعاء باتجاه الرياض "تحالف دعم الشرعية": اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية من صنعاء باتجاه الرياض
في عملية عدائية متعمّدة وممنهجة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين

صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم الثلاثاء، من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية من (صنعاء) باتجاه مدينة (الرياض)، في عملية عدائية متعمّدة وممنهجة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين.

وأوضح العقيد المالكي، استمرار محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية الفاشلة في استهداف الأعيان المدنية والمدنيين والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات دون طيّار بطريقة متعمّدة وممنهجة، مبيناً أن هذا الاعتداء الآثم هو امتدادٌ للمحاولات العدائية والإرهابية المستمرة التي كان آخرها مساء أمس وفجر اليوم بإطلاق (8) طائرات دون طيّار (مفخخة) و(3) صواريخ باليستية باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية والتي تمّ التصدّي لها وإفشالها من قِبل القوات المشتركة للتحالف.تحالف دعم الشرعية في اليمن ميليشيات الحوثي الإرهابية صاروخ باليستي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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