أخبار عاجلة

بعد التجمع الكبير.. إحالة العريس ومسؤول قاعة أفراح محايل للتحقيق -
فيديو سرعة تصرف.. كيف تصدى رجل لإطار قادم نحو سيارته بقوة؟ -
اختفاء فتاة ببريدة في ظروف غامضة ووالداها يناشدان إمارة وشرطة القصيم -
الماجستير لـ"ابن مضيان" في العلوم العسكرية -
هنموت يا ماما.. عزاء طفلتى شبرا بعد قتلهما على يد الأم -
بعد التجمع الكبير.. إحالة العريس ومسؤول قاعة أفراح محايل للتحقيق -
فيديو سرعة تصرف.. كيف تصدى رجل لإطار قادم نحو سيارته بقوة؟ -
ملعب ONTime - سيف زاهر يكشف كل ما يخص الأهلي والزمالك من صفقات وأخبار -
ملعب ONTime - كارل ماركهام: فوز ليفربول بالدوري بعد غياب 30 سنة فرحة كبيرة لجماهير الريدز -
الحكيم في بيتك | مفهوم الصحة الجنسية عند المرأة (حلقة كاملة) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الصحة" تستعرض العودة بحذر وبعادات جديدة بالمساجد والنقل والأماكن الترفيهية

Print
دعت للمشاركة بطرح الأسئلة عن كورونا في هاشتاق #شارك_في_المؤتمر_الصحفي

تعقد وزارة الصحة المؤتمر الصحفي لمستجدات الجديد (COVID-19) اليوم الثلاثاء الموافق 2 ذي القعدة 1441 هـ عند الساعة الـ3:35 عصرًا.

وفي التفاصيل، يستعرض متحدث وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر العودة بحذر، وبعادات جديدة، في المساجد والنقل العام والأماكن الترفيهية، والمستجدات في الخدمات الطبية والحالات المحلية والفحوصات، ويجيب عن أبرز خمسة أسئلة عبر هاشتاق ‫#شارك_في_المؤتمر_الصحفي، كما يجيب عن الاستفسارات الشائعة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ويستعرض الدكتور هاني الهاشمي، مدير مركز الأورام بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالدمام استشاري الأورام وأمراض الدم وزراعة الخلايا الجذعية، دراسة وتقييم فاعلية بلازما المرضى المتعافين من كورونا لعلاج الحالات الحرجة.

ودعت وزارة الصحة إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق ‫ ‫#شارك_في_المؤتمر_الصحفي في تويتر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ملعب ONTime - إصابة عواد بفيروس كورونا وبيان لاعبي الزمالك بعد إصابة عواد

ملعب ONTime - إصابة عواد بفيروس كورونا وبيان لاعبي الزمالك بعد إصابة عواد

استشاري: أتوقع أن يتلاشى فيروس كورونا قبل أن يتم اكتشاف لقاح له

استشاري: أتوقع أن يتلاشى فيروس كورونا قبل أن يتم اكتشاف لقاح له

استشاري: أتوقع أن يتلاشى فيروس كورونا قبل أن يتم اكتشاف لقاح له

استشاري: أتوقع أن يتلاشى فيروس كورونا قبل أن يتم اكتشاف لقاح له

ليبيا: 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ليبيا: 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية