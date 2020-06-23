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شرطة الطائف تنفِّذ جولات ميدانية لمتابعة لائحة الحد من التجمعات وعدم ارتداء الكمامات

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توقيع مخالفات بحق غير الملتزمين بالتباعد الجسدي ورصد مخالفات للاشتراطات الوقائية

شرطة الطائف تنفِّذ جولات ميدانية لمتابعة لائحة الحد من التجمعات وعدم ارتداء الكمامات

تصوير : ماجد عسيري

نفَّذت الجهات الأمنية بشرطة محافظة الطائف جولات ميدانية على الأسواق الشعبية لمتابعة تطبيق لائحة الحد من التجمعات، وعدم لبس الكمامات، ومخالفة التباعد الجسدي من خلال تكدس العمالة في الشوارع والطرقات، وتكدس العمالة داخل السيارات، ومخالفتهم بعدم اتباع التباعد ولبس الكمامات.

ورصدت الجهة المختصة بشرطة محافظة الطائف من خلال الجولات الميدانية بالأسواق الشعبية بعض المخالفات للاشتراطات الوقائية، وتم توقيع مخالفات بحق أشخاص لم يلتزموا بالتباعد الجسدي، وآخرين لم يتقيدوا بلبس الكمامة تفاديًا لتفشي .

وأسهمت الجولات التي قامت بها شرطة محافظة الطائف في انخفاض عدد المخالفين للإجراءات الاحترازية بالأسواق الشعبية والمولات؛ وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.

شرطة الطائف تنفِّذ جولات ميدانية لمتابعة لائحة الحد من التجمعات وعدم ارتداء الكمامات

شرطة الطائف تنفِّذ جولات ميدانية لمتابعة لائحة الحد من التجمعات وعدم ارتداء الكمامات

شرطة الطائف تنفِّذ جولات ميدانية لمتابعة لائحة الحد من التجمعات وعدم ارتداء الكمامات

شرطة الطائف تنفِّذ جولات ميدانية لمتابعة لائحة الحد من التجمعات وعدم ارتداء الكمامات

شرطة الطائف تنفِّذ جولات ميدانية لمتابعة لائحة الحد من التجمعات وعدم ارتداء الكمامات

شرطة الطائف تنفِّذ جولات ميدانية لمتابعة لائحة الحد من التجمعات وعدم ارتداء الكمامات

شرطة الطائف تنفِّذ جولات ميدانية لمتابعة لائحة الحد من التجمعات وعدم ارتداء الكمامات

شرطة الطائف تنفِّذ جولات ميدانية لمتابعة لائحة الحد من التجمعات وعدم ارتداء الكمامات

شرطة الطائف تنفِّذ جولات ميدانية لمتابعة لائحة الحد من التجمعات وعدم ارتداء الكمامات

شرطة الطائف تنفِّذ جولات ميدانية لمتابعة لائحة الحد من التجمعات وعدم ارتداء الكمامات

شرطة الطائف تنفِّذ جولات ميدانية لمتابعة لائحة الحد من التجمعات وعدم ارتداء الكمامات

شرطة الطائف تنفِّذ جولات ميدانية لمتابعة لائحة الحد من التجمعات وعدم ارتداء الكمامات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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