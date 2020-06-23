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الإمارات: قرار بشأن الحج في إطار الإجراءات الوقائية من أهم مقاصد الشرع الحنيف

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الإمارات: قرار السعودية بشأن الحج في إطار الإجراءات الوقائية من أهم مقاصد الشرع الحنيف الإمارات: قرار بشأن الحج في إطار الإجراءات الوقائية من أهم مقاصد الشرع الحنيف
أشادت بإعلان اقتصاره على عدد محدود جدًا من حجاج الداخل بسبب انتشار

الإمارات: قرار السعودية بشأن الحج في إطار الإجراءات الوقائية من أهم مقاصد الشرع الحنيف

أشادت دولة الإمارات العربية المتحدة بالجهود المخلصة التي تبذلها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - في خدمة الحرمين الشريفين وحجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف.

وتفصيلاً، أكد مكتب شؤون الحجاج بدولة الإمارات في بيان بثته وكالة الأنباء الإماراتية أن قرار المملكة يأتي في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية المبذولة للحد من انتشار المرض والمحافظة على صحة النَّاس وحياتهم التي تعد من أهم مقاصد شرعنا الحنيف؛ مشيرًا إلى أن الله عز وجل ربط في القرآن الكريم عبادة الحج بالاستطاعة التي لا تتوفر في مثل هذه الظروف.

وقال البيان: "إنه وبعد التنسيق والتشاور مع وزارة الحج والعمرة في المملكة، أعلن مكتب شؤون الحجاج بدولة الإمارات العربية المتحدة عدم المشاركة في موسم حج هذا العام 1441 هـ الموافق 2020 م وذلك بعد قرار المملكة اقتصار حج هذا الموسم على عدد محدود جدًا من حجاج الداخل بسبب الظروف الراهنة التي رافقت انتشار فيروس كوفيد - 19.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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